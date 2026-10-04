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Eleições 2026

Candidatos ao Senado pelo ES vão às urnas neste domingo (4) do 1º turno

Após a votação, os candidatos comentaram sobre as expectativas para a apuração dos votos e o resultado das eleições; confira detalhes

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 15:17

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

04 out 2026 às 15:17
Candidatos ao Senado pelo ES Divulgação e Arte AG

Os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Renato Casagrande (PSB), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB), Marcos do Val (Avante), Evair de Melo (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo), Callegari (DC) e Rodney Miranda (PRTB).


Já de tarde foi a vez de Maguinha Malta (PL), Sérgio Meneghelli (PSD) e Professor Fabian (PSOL). 


Após a votação, os candidatos que se manifestaram falaram sobre as expectativas para o resultado e destacaram a confiança no processo eleitoral. Confira os detalhes: 

Renato Casagrande vota em Bento Ferreira, Vitória 
Renato Casagrande votou em Vitória nas primeiras horas da manhã
Renato Casagrande votou em Vitória nas primeiras horas da manhã Rafaela Gomes

Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado pelo Espírito Santo, chegou por volta das 9h10 na Escola São Domingos, em Bento Ferreira, Vitória, e registrou o voto às 9h50. 


Segundo o candidato, o Senado tem o papel de ajudar a construir um entendimento nacional entre as instituições.

É preciso cortar o que está errado, punir quem cometeu erros e caminhar em direção a um grande entendimento, a um pacto nacional envolvendo todas as instituições, para que o Brasil possa encontrar seu caminho

Renato Casagrande (PSB) Candidato ao Senado 

Fabiano Contarato vota em Santa Lúcia, Vitória  
Fabiano Contarato votou pela manhã em Vitória
Fabiano Contarato votou pela manhã em Vitória Guilherme Marques
O candidato ao Senado Fabiano Contarato (PT) foi às urnas nas primeiras horas deste domingo (4), na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Na saída, o candidato conversou com a imprensa e declarou que respeita a decisão dos eleitores.

Expectativa muito boa. Estou sendo muito  bem recebido pela população, com a certeza que fizemos um mandado propositivo. Temos que respeitar o resultado das urnas, a vontade de Deus e a população capixaba. 

Fabiano Contarato (PT) Candidato ao Senado

Rose de Freitas vota em Fradinhos, Vitória
A candidata ao Senado pelo Espírito Santo, Rose de Freitas (MDB), votou por volta das 10h na EMEFTI José Áureo Monjardim, localizada na Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, em Fradinhos, Vitória.
A candidata ao Senado pelo Espírito Santo, Rose de Freitas (MDB), votou por volta das 10h em Vitória  Assessoria de Rose de Freitas

Rose de Freitas (MDB), candidata ao Senado pelo Espírito Santo, votou às 10h na EMEFTI José Áureo Monjardim, em Fradinhos, Vitória. Ela afirmou estar feliz por participar da “festa da democracia”. 

Leonardo Monjardin vota em Fradinhos, Vitória
Leonardo Monjardim (Novo) votou em Fradinhos, Vitória Divulgação
Leonardo Monjardim (Novo), votou por volta das 10h na EMEFTI José Áureo Monjardim, no bairro Fradinhos, em Vitória. Segundo a assessoria de imprensa dele, o político preferiu não fazer nenhuma declaração. 
Callegari vota em Cachoeiro de Itapemirim 
Callegari vota pela manhã em Cachoeiro
Callegari vota pela manhã em Cachoeiro Divulgação

Wellington Callegari (DC), votou por volta das 11h na Escola Bernardino Monteiro, em Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado

Combatemos o bom combate, levamos à população nossas propostas e algumas realizações que já estão transformando a vida dos capixabas. Agora é aguardar o resultado das urnas. Que Deus nos abençoe

Callegari (DC) Candidato ao Senado 

Maguinha Malta vota na Praia da Costa, em Vila Velha
Maguinha Malta votou acompanhada de familiares
Maguinha Malta votou acompanhada de familiares Divulgação
Maguinha Malta (PL) votou às 12h30 no Colégio Batista Brasil, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, acompanhada do pai, o senador Magno Malta. Ela declarou estar com a consciência tranquila e que confia na população capixaba.
Agora, cabe a nós confiar em Deus e respeitar a decisão soberana do povo. O resultado das urnas pertence a Deus e aos capixabas. Seguimos com fé, gratidão e o coração cheio de esperança

Maguinha Malta (PL) Candidata ao Senado

Rodney Miranda vota na Praia de Itaparica, em Vila Velha
Rodney Miranda (PRTB) votou na Praia de Itaparica, em Vila Velha
Rodney Miranda (PRTB) votou na Praia de Itaparica, em Vila Velha Divulgação

Rodney Miranda (PRTB) votou por volta das 10h na Faculdade Novo Milênio, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Ele não deu declarações para a imprensa. 

Evair de Melo vota em Venda Nova do Imigrante 
Evair de Melo votou pela manhã em Venda Nova do Imigrante
Evair de Melo votou pela manhã em Venda Nova do Imigrante Divulgação

Evair de Melo (Republicanos) votou por vota das 10h30 na Escola Estadual Domingos Perim, em Trinta De Dezembro, Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.

Fizemos a nossa parte com muito trabalho, coragem e dedicação. Sigo tranquilo, confiante e com muita esperança no resultado

Evair de Melo Candidato ao Senado

Marcos do Val vota em Santa Lúcia, Vitória
Marcos do Val vota em Santa Lúcia, Vitória Divulgação
Marcos do Val (Avante) votou por volta das 10h40 na Escola Primeiro Mundo, em Santa Lúcia, Vitória. Ele não deu declaração à imprensa. 
Sérgio Meneguelli vota em Colatina
Sérgio Meneguelli votou em Colatina
Sérgio Meneguelli votou em Colatina Divulgação

Sérgio Meneguelli (PSD) votou durante à tarde, em Colatina, no Noroeste do Estado. O candidato chegou ao local de votação por volta das 13h30. Até o momento, a assessoria de imprensa não enviou declaração dele sobre a votação.

Agora é esperar, e o resultado que vier eu vou aceitar com o maior prazer, porque realmente a gente não pode ir contra a vontade popular e muito menos ser antidemocrático

Sérgio Meneguelli (PSD) Candidato ao Senado

Professor Fabian vota em Vitória
Professor Fabian votou em Santo Antônio, Vitória
Professor Fabian votou em Santo Antônio, Vitória Divulgação

Professor Fabian (PSOL) votou por volta das 13h, na Emef Alberto de Almeida, no bairro Santo Antônio, em VitóriaApós votar, o candidato destacou a importância das Eleições 2026 para a democracia.

Considero essa eleição a mais importante da história da República. Trata-se efetivamente de consolidar ou enfraquecer a democracia, por isso a participação no pleito eleitoral foi extremamente importante para ampliar o diálogo com a sociedade e alertar para os perigos que estamos correndo

Professor Fabian (PSOL) Candidato ao Senado

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