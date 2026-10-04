Candidatos ao Senado pelo ES vão às urnas neste domingo (4) do 1º turno

Os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Renato Casagrande (PSB), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB), Marcos do Val (Avante), Evair de Melo (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo), Callegari (DC) e Rodney Miranda (PRTB).
Já de tarde foi a vez de Maguinha Malta (PL), Sérgio Meneghelli (PSD) e Professor Fabian (PSOL).
Após a votação, os candidatos que se manifestaram falaram sobre as expectativas para o resultado e destacaram a confiança no processo eleitoral. Confira os detalhes:
Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado pelo Espírito Santo, chegou por volta das 9h10 na Escola São Domingos, em Bento Ferreira, Vitória, e registrou o voto às 9h50.
Segundo o candidato, o Senado tem o papel de ajudar a construir um entendimento nacional entre as instituições.
É preciso cortar o que está errado, punir quem cometeu erros e caminhar em direção a um grande entendimento, a um pacto nacional envolvendo todas as instituições, para que o Brasil possa encontrar seu caminho
Renato Casagrande (PSB) Candidato ao Senado
Expectativa muito boa. Estou sendo muito bem recebido pela população, com a certeza que fizemos um mandado propositivo. Temos que respeitar o resultado das urnas, a vontade de Deus e a população capixaba.
Fabiano Contarato (PT) Candidato ao Senado
Rose de Freitas (MDB), candidata ao Senado pelo Espírito Santo, votou às 10h na EMEFTI José Áureo Monjardim, em Fradinhos, Vitória. Ela afirmou estar feliz por participar da “festa da democracia”.
Wellington Callegari (DC), votou por volta das 11h na Escola Bernardino Monteiro, em Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Combatemos o bom combate, levamos à população nossas propostas e algumas realizações que já estão transformando a vida dos capixabas. Agora é aguardar o resultado das urnas. Que Deus nos abençoe
Callegari (DC) Candidato ao Senado
Maguinha Malta (PL) Candidata ao Senado
Rodney Miranda (PRTB) votou por volta das 10h na Faculdade Novo Milênio, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Ele não deu declarações para a imprensa.
Evair de Melo (Republicanos) votou por vota das 10h30 na Escola Estadual Domingos Perim, em Trinta De Dezembro, Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Fizemos a nossa parte com muito trabalho, coragem e dedicação. Sigo tranquilo, confiante e com muita esperança no resultado
Evair de Melo Candidato ao Senado
Sérgio Meneguelli (PSD) votou durante à tarde, em Colatina, no Noroeste do Estado. O candidato chegou ao local de votação por volta das 13h30. Até o momento, a assessoria de imprensa não enviou declaração dele sobre a votação.
Agora é esperar, e o resultado que vier eu vou aceitar com o maior prazer, porque realmente a gente não pode ir contra a vontade popular e muito menos ser antidemocrático
Sérgio Meneguelli (PSD) Candidato ao Senado
Professor Fabian (PSOL) votou por volta das 13h, na Emef Alberto de Almeida, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Após votar, o candidato destacou a importância das Eleições 2026 para a democracia.
Considero essa eleição a mais importante da história da República. Trata-se efetivamente de consolidar ou enfraquecer a democracia, por isso a participação no pleito eleitoral foi extremamente importante para ampliar o diálogo com a sociedade e alertar para os perigos que estamos correndo
Professor Fabian (PSOL) Candidato ao Senado