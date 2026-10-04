Candidatos ao Senado pelo ES vão às urnas neste domingo (4) do 1º turno

Os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Renato Casagrande (PSB), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB), Marcos do Val (Avante), Evair de Melo (Republicanos), Leonardo Monjardim (Novo), Callegari (DC) e Rodney Miranda (PRTB).





Já de tarde foi a vez de Maguinha Malta (PL), Sérgio Meneghelli (PSD) e Professor Fabian (PSOL).





Após a votação, os candidatos que se manifestaram falaram sobre as expectativas para o resultado e destacaram a confiança no processo eleitoral. Confira os detalhes: