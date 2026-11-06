Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa

Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no segundo turno das Eleições 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve bom desempenho no Espírito Santo tanto nos municípios de maioria evangélica quanto católica. No primeiro grupo, que compreende 17 cidades, ele foi o vencedor em 14 (82,3% delas); já no segundo, ganhou em 46 das 61 cidades (75,4%).
Somando os votos, o resultado é parecido nos dois agrupamentos: no segundo turno, o candidato do PL teve 54,9% dos votos nas cidades de maioria evangélica e 57,1% nas de maioria católica. Vale pontuar que a parte mais evangélica engloba Serra e Cariacica e, por isso, contém aproximadamente um terço da população capixaba. Ambas as cidades da Grande Vitória preferiram Flávio a Lula.
Levantamento de A Gazeta fez um cruzamento utilizando os dados de religião do Censo 2022, do IBGE, e os dados de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por município. Também foram considerados os números relativos ao benefício do Bolsa Família, para análise cruzada do cenário no Espírito Santo. Vale lembrar que os dados mostram como municípios com mais ou menos evangélicos votaram, nunca como os indivíduos votaram. Região, renda, ruralidade e outras características também influenciam o voto.
Apesar do resultado menos expressivo no Estado, Lula conseguiu, do primeiro para o segundo turno, virar o resultado em três cidades católicas: Mimoso do Sul, Vila Valério e Apiacá, esta última por um único voto. Com isso, Lula passou de 12 para 15 vitórias nesse grupo. Já entre os municípios evangélicos, nada mudou entre as votações: foram 14 para Flávio e 3 para Lula.
Considerando, ao mesmo tempo, os dados sobre a cobertura do programa Bolsa Família no Espírito Santo, é possível observar que todas as cidades onde Lula venceu, tanto de maioria católica quanto evangélica, têm uma proporção de famílias assistidas acima da média estadual (que é de 6,7 a cada 100 habitantes).
Sendo assim, entre as cidades católicas, quem separa o voto é o Bolsa Família: as muito católicas, mas com poucas famílias assistidas pelo programa, das regiões Serrana e Sul, deram as maiores votações a Flávio.
Por outro lado, cidades que estão entre as mais evangélicas do Estado e, ao mesmo tempo, têm as maiores taxas de cobertura do benefício, também escolheram o filho do ex-presidente. É o caso de Ibitirama (onde ele teve 65,9% dos votos), Itapemirim (66%), Marataízes (65,5%) e Presidente Kennedy (64,7%).
Confira no mapa abaixo como foi a votação:
Voto para presidente e religião nos municípios do Espírito Santo
Candidato mais votado no 2º turno e grupo religioso com maior percentual (católicos ou evangélicos) em cada município
Passe o mouse ou toque em um município para ver os números. Percentuais de votos calculados sobre os votos válidos. Religião: percentuais por município do Censo 2022.
Fonte: Censo 2022 (IBGE), dados abertos do governo federal e TSE
Ver os dados em tabela
|Município
|Vencedor
|Lula
|Flávio
|Católicos
|Evangélicos
|Afonso Cláudio
|Flávio
|38,8%
|61,2%
|53,4%
|39,2%
|Alegre
|Flávio
|49,1%
|50,9%
|50,5%
|30,9%
|Alfredo Chaves
|Flávio
|30,0%
|70,0%
|81,6%
|15,9%
|Alto Rio Novo
|Lula
|55,8%
|44,2%
|36,6%
|46,6%
|Anchieta
|Flávio
|42,0%
|58,0%
|56,3%
|29,8%
|Apiacá
|Lula
|50,0%
|50,0%
|60,2%
|29,3%
|Aracruz
|Flávio
|44,3%
|55,7%
|46,5%
|35,2%
|Atílio Vivácqua
|Flávio
|43,3%
|56,7%
|56,5%
|36,5%
|Água Doce do Norte
|Lula
|51,3%
|48,7%
|75,6%
|18,4%
|Águia Branca
|Lula
|54,3%
|45,7%
|39,9%
|47,0%
|Baixo Guandu
|Flávio
|42,4%
|57,6%
|47,2%
|40,8%
|Barra de São Francisco
|Flávio
|45,5%
|54,5%
|37,9%
|47,9%
|Boa Esperança
|Lula
|52,3%
|47,7%
|62,0%
|28,9%
|Bom Jesus do Norte
|Flávio
|47,8%
|52,2%
|56,8%
|30,6%
|Brejetuba
|Flávio
|42,2%
|57,8%
|43,5%
|35,4%
|Cachoeiro de Itapemirim
|Flávio
|32,9%
|67,1%
|55,3%
|34,0%
|Cariacica
|Flávio
|46,6%
|53,4%
|37,3%
|41,4%
|Castelo
|Flávio
|26,4%
|73,6%
|79,9%
|14,1%
|Colatina
|Flávio
|36,7%
|63,3%
|63,5%
|27,9%
|Conceição da Barra
|Lula
|64,9%
|35,1%
|42,8%
|37,3%
|Conceição do Castelo
|Flávio
|30,3%
|69,7%
|75,5%
|19,0%
|Divino de São Lourenço
|Flávio
|39,9%
|60,1%
|42,0%
|37,8%
|Domingos Martins
|Flávio
|28,8%
|71,2%
|52,9%
|41,2%
|Dores do Rio Preto
|Flávio
|42,7%
|57,3%
|55,7%
|28,1%
|Ecoporanga
|Lula
|55,6%
|44,4%
|59,2%
|34,2%
|Fundão
|Flávio
|49,6%
|50,4%
|57,8%
|29,6%
|Governador Lindenberg
|Flávio
|46,6%
|53,4%
|85,8%
|13,4%
|Guaçuí
|Flávio
|43,1%
|56,9%
|48,3%
|36,2%
|Guarapari
|Flávio
|37,4%
|62,6%
|46,9%
|34,1%
|Ibatiba
|Flávio
|31,7%
|68,3%
|40,1%
|41,0%
|Ibiraçu
|Flávio
|42,9%
|57,1%
|62,7%
|23,6%
|Ibitirama
|Flávio
|34,1%
|65,9%
|39,0%
|51,1%
|Iconha
|Flávio
|34,9%
|65,1%
|78,3%
|17,2%
|Irupi
|Flávio
|29,5%
|70,5%
|38,5%
|43,6%
|Itaguaçu
|Flávio
|43,1%
|56,9%
|57,9%
|37,5%
|Itapemirim
|Flávio
|34,0%
|66,0%
|29,4%
|51,6%
|Itarana
|Flávio
|33,5%
|66,5%
|57,6%
|38,2%
|Iúna
|Flávio
|32,1%
|67,9%
|40,4%
|38,9%
|Jaguaré
|Lula
|57,3%
|42,7%
|64,2%
|25,9%
|Jerônimo Monteiro
|Flávio
|46,8%
|53,2%
|53,5%
|31,4%
|João Neiva
|Flávio
|41,3%
|58,7%
|67,6%
|24,9%
|Laranja da Terra
|Flávio
|35,5%
|64,5%
|24,8%
|72,9%
|Linhares
|Flávio
|40,0%
|60,0%
|50,8%
|32,6%
|Mantenópolis
|Flávio
|43,0%
|57,0%
|41,4%
|42,2%
|Marataízes
|Flávio
|34,5%
|65,5%
|26,3%
|53,9%
|Marechal Floriano
|Flávio
|35,8%
|64,2%
|61,5%
|30,7%
|Marilândia
|Flávio
|36,4%
|63,6%
|80,1%
|16,7%
|Mimoso do Sul
|Lula
|51,1%
|48,9%
|71,3%
|19,9%
|Montanha
|Lula
|55,4%
|44,6%
|61,7%
|27,4%
|Mucurici
|Lula
|62,1%
|37,9%
|65,1%
|23,5%
|Muniz Freire
|Flávio
|44,0%
|56,0%
|67,3%
|25,6%
|Muqui
|Flávio
|47,7%
|52,3%
|70,0%
|22,1%
|Nova Venécia
|Flávio
|47,9%
|52,1%
|64,6%
|26,5%
|Pancas
|Flávio
|45,9%
|54,1%
|40,6%
|48,9%
|Pedro Canário
|Lula
|58,8%
|41,2%
|44,2%
|38,1%
|Pinheiros
|Lula
|60,6%
|39,4%
|58,4%
|27,5%
|Piúma
|Flávio
|40,8%
|59,2%
|49,6%
|36,6%
|Ponto Belo
|Lula
|62,2%
|37,8%
|62,6%
|29,2%
|Presidente Kennedy
|Flávio
|35,3%
|64,7%
|29,6%
|46,4%
|Rio Bananal
|Flávio
|42,8%
|57,2%
|77,4%
|16,5%
|Rio Novo do Sul
|Flávio
|28,3%
|71,7%
|59,3%
|34,4%
|Santa Leopoldina
|Flávio
|46,4%
|53,6%
|55,7%
|36,0%
|Santa Maria de Jetibá
|Flávio
|26,8%
|73,2%
|21,3%
|73,5%
|Santa Teresa
|Flávio
|34,7%
|65,3%
|69,8%
|21,2%
|São Domingos do Norte
|Flávio
|47,9%
|52,1%
|64,6%
|24,1%
|São Gabriel da Palha
|Flávio
|42,1%
|57,9%
|65,1%
|28,1%
|São José do Calçado
|Lula
|52,6%
|47,4%
|52,4%
|37,4%
|São Mateus
|Lula
|53,8%
|46,2%
|49,5%
|33,1%
|São Roque do Canaã
|Flávio
|39,2%
|60,8%
|77,6%
|18,8%
|Serra
|Flávio
|49,2%
|50,8%
|35,7%
|40,1%
|Sooretama
|Flávio
|48,2%
|51,8%
|44,4%
|35,1%
|Vargem Alta
|Flávio
|30,2%
|69,8%
|71,6%
|23,3%
|Venda Nova do Imigrante
|Flávio
|25,6%
|74,4%
|73,5%
|21,4%
|Viana
|Flávio
|46,5%
|53,5%
|37,1%
|41,0%
|Vila Pavão
|Lula
|51,3%
|48,7%
|43,2%
|49,7%
|Vila Valério
|Lula
|50,8%
|49,2%
|60,0%
|34,5%
|Vila Velha
|Flávio
|42,2%
|57,8%
|44,8%
|36,5%
|Vitória
|Flávio
|48,2%
|51,8%
|49,0%
|28,0%
Disputa pelo governo do ES
Na disputa pelo Palácio Anchieta, no primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos) liderava em 35 dos 61 municípios de maioria católica e em 13 dos 17 de maioria evangélica.
Já no segundo turno, dez cidades mudaram de lado, sendo nove a favor de Ricardo Ferraço (MDB). Entre elas, estão cinco de maioria católica (Boa Esperança, Governador Lindenberg, Nova Venécia, São Domingos do Norte e São Mateus), o que fez com que o emedebista ficasse à frente nesse grupo, conquistando 31, ante 30 que preferiram Pazolini.
Entre as evangélicas, quatro viraram para Ferraço (Barra de São Francisco, Cariacica, Itapemirim e Viana) e uma para Pazolini (Laranja da Terra). O pleito terminou com 10 municípios evangélicos a favor do ex-prefeito da Capital, e sete a favor do candidato à reeleição.
Leia mais