Como votaram os municípios com mais evangélicos e católicos no ES? Veja mapa

Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no segundo turno das Eleições 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve bom desempenho no Espírito Santo tanto nos municípios de maioria evangélica quanto católica. No primeiro grupo, que compreende 17 cidades, ele foi o vencedor em 14 (82,3% delas); já no segundo, ganhou em 46 das 61 cidades (75,4%).





Somando os votos, o resultado é parecido nos dois agrupamentos: no segundo turno, o candidato do PL teve 54,9% dos votos nas cidades de maioria evangélica e 57,1% nas de maioria católica. Vale pontuar que a parte mais evangélica engloba Serra e Cariacica e, por isso, contém aproximadamente um terço da população capixaba. Ambas as cidades da Grande Vitória preferiram Flávio a Lula.





Levantamento de A Gazeta fez um cruzamento utilizando os dados de religião do Censo 2022, do IBGE, e os dados de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por município. Também foram considerados os números relativos ao benefício do Bolsa Família, para análise cruzada do cenário no Espírito Santo. Vale lembrar que os dados mostram como municípios com mais ou menos evangélicos votaram, nunca como os indivíduos votaram. Região, renda, ruralidade e outras características também influenciam o voto.