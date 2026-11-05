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Bolsonarismo

Bolsa Família: Flávio venceu em cidades do ES com maior proporção de beneficiários

Filho de Jair Bolsonaro foi o mais votado em 21 dos 39 municípios com maior taxa de cobertura do programa social; Lula foi o preferido em 18 deles

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:28

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

05 nov 2026 às 18:28
21 municípios com alto número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deram vitória a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições.
21 municípios com alto número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deram vitória a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições. Arte A Gazeta

Apesar da forte relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Bolsa Família, programa criado no primeiro mandato do petista como chefe do Executivo, Flávio Bolsonaro (PL) conseguiu ser o mais votado na maior parte das cidades do Espírito Santo com grande número de famílias que recebem o benefício. 


Do grupo de 39 cidades que concentram a maior cobertura do Bolsa Família no Estado, 21 escolheram Flávio para o cargo no segundo turno das Eleições 2026. Ao mesmo tempo, ele garantiu maioria do eleitorado em todos os 39 municípios onde a cobertura é baixa ou baixa a média.


A Gazeta fez um levantamento cruzando os dados sobre o benefício no Espírito Santo e os resultados da votação nas cidades. Vale lembrar que a cobertura do Bolsa Família acompanha renda, ruralidade e região, que também influenciam o voto.


A média de cobertura do Bolsa Família do Estado é de 6,7 beneficiários a cada 100 habitantes — ou seja, 6,7%. Nas cidades, a cobertura varia de 2,6%, em Marechal Floriano, a 15,9%, em Ibitirama. Os 78 municípios foram divididos em quatro faixas, sendo que:


  • 20 cidades têm cobertura baixa (de 2,6% a 5,4%); 

  • 19, baixa a média (5,5% a 7,8%); 

  • outros 19, média a alta (8% a 9,8%); 

  • e 20, alta (de 9,9% a 15,9%).

Entre as cidades em que Flávio foi o escolhido pela maioria dos eleitores está Ibitirama — que tem a maior cobertura do Estado. No município, 66% da população votou no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).


O candidato do PL também garantiu maioria do eleitorado em Itapemirim, Marataízes e Mantenópolis, onde as taxas de cobertura do Bolsa Família são de 13,3%, 11,6% e 11,7%, respectivamente. 


Flávio ainda foi o mais votado em Muqui, Presidente Kennedy, Bom Jesus do Norte e Piúma, que também compõem o grupo das cidades com maior cobertura do Estado.


Já Lula foi o mais votado em 18 municípios do Estado, sendo que seis deles fazem parte do grupo de cobertura média a alta, e 12 de cobertura alta. 


Confira abaixo como ficou a votação:

Bolsa Família e voto para presidente nos municípios do Espírito Santo

Famílias beneficiárias por 100 habitantes e percentual de votos válidos em Flávio Bolsonaro no 2º turno, por município

▲ mais votos em Flávio mais BolsaFamília

Passe o mouse ou toque em um município para ver os números. Faixas definidas por tercis entre os 78 municípios: Bolsa Família até 6,4, de 6,4 a 9,0 e acima de 9,0 famílias por 100 habitantes; votos em Flávio até 52,3%, de 52,3% a 60,3% e acima de 60,3%. Bolsa Família: famílias beneficiárias em junho de 2026; população estimada de 2026.
Fonte: Dados abertos do governo federal e TSE

Ver os dados em tabela
MunicípioBF por 100 hab.FlávioLulaClasse
Afonso Cláudio6,261,2%38,8%BF baixo · Flávio alto
Alegre8,950,9%49,1%BF médio · Flávio baixo
Alfredo Chaves4,670,0%30,0%BF baixo · Flávio alto
Alto Rio Novo13,944,2%55,8%BF alto · Flávio baixo
Anchieta7,858,0%42,0%BF médio · Flávio médio
Apiacá12,150,0%50,0%BF alto · Flávio baixo
Aracruz6,855,7%44,3%BF médio · Flávio médio
Atílio Vivácqua7,256,7%43,3%BF médio · Flávio médio
Baixo Guandu7,357,6%42,4%BF médio · Flávio médio
Barra de São Francisco7,154,5%45,5%BF médio · Flávio médio
Boa Esperança13,047,7%52,3%BF alto · Flávio baixo
Bom Jesus do Norte10,052,2%47,8%BF alto · Flávio baixo
Brejetuba6,857,8%42,2%BF médio · Flávio médio
Cachoeiro de Itapemirim5,667,1%32,9%BF baixo · Flávio alto
Cariacica9,053,4%46,6%BF alto · Flávio médio
Castelo4,173,6%26,4%BF baixo · Flávio alto
Colatina3,663,3%36,7%BF baixo · Flávio alto
Conceição da Barra15,035,1%64,9%BF alto · Flávio baixo
Conceição do Castelo6,969,7%30,3%BF médio · Flávio alto
Divino de São Lourenço7,060,1%39,9%BF médio · Flávio médio
Domingos Martins2,871,2%28,8%BF baixo · Flávio alto
Dores do Rio Preto8,257,3%42,7%BF médio · Flávio médio
Ecoporanga9,044,4%55,6%BF alto · Flávio baixo
Fundão8,750,4%49,6%BF médio · Flávio baixo
Governador Lindenberg7,153,4%46,6%BF médio · Flávio médio
Guarapari4,562,6%37,4%BF baixo · Flávio alto
Guaçuí9,056,9%43,1%BF médio · Flávio médio
Ibatiba3,568,3%31,7%BF baixo · Flávio alto
Ibiraçu8,557,1%42,9%BF médio · Flávio médio
Ibitirama15,965,9%34,1%BF alto · Flávio alto
Iconha4,765,1%34,9%BF baixo · Flávio alto
Irupi6,370,5%29,5%BF baixo · Flávio alto
Itaguaçu8,056,9%43,1%BF médio · Flávio médio
Itapemirim13,366,0%34,0%BF alto · Flávio alto
Itarana4,566,5%33,5%BF baixo · Flávio alto
Iúna6,467,9%32,1%BF médio · Flávio alto
Jaguaré9,842,7%57,3%BF alto · Flávio baixo
Jerônimo Monteiro8,353,2%46,8%BF médio · Flávio médio
João Neiva5,158,7%41,3%BF baixo · Flávio médio
Laranja da Terra6,764,5%35,5%BF médio · Flávio alto
Linhares3,160,0%40,0%BF baixo · Flávio médio
Mantenópolis11,757,0%43,0%BF alto · Flávio médio
Marataízes11,665,5%34,5%BF alto · Flávio alto
Marechal Floriano2,664,2%35,8%BF baixo · Flávio alto
Marilândia4,863,6%36,4%BF baixo · Flávio alto
Mimoso do Sul12,048,9%51,1%BF alto · Flávio baixo
Montanha11,144,6%55,4%BF alto · Flávio baixo
Mucurici10,837,9%62,1%BF alto · Flávio baixo
Muniz Freire9,156,0%44,0%BF alto · Flávio médio
Muqui11,252,3%47,7%BF alto · Flávio médio
Nova Venécia7,852,1%47,9%BF médio · Flávio baixo
Pancas8,954,1%45,9%BF médio · Flávio médio
Pedro Canário12,241,2%58,8%BF alto · Flávio baixo
Pinheiros9,539,4%60,6%BF alto · Flávio baixo
Piúma9,959,2%40,8%BF alto · Flávio médio
Ponto Belo15,437,8%62,2%BF alto · Flávio baixo
Presidente Kennedy10,964,7%35,3%BF alto · Flávio alto
Rio Bananal5,457,2%42,8%BF baixo · Flávio médio
Rio Novo do Sul5,671,7%28,3%BF baixo · Flávio alto
Santa Leopoldina8,353,6%46,4%BF médio · Flávio médio
Santa Maria de Jetibá4,073,2%26,8%BF baixo · Flávio alto
Santa Teresa3,765,3%34,7%BF baixo · Flávio alto
Serra6,850,8%49,2%BF médio · Flávio baixo
Sooretama5,851,8%48,2%BF baixo · Flávio baixo
São Domingos do Norte9,652,1%47,9%BF alto · Flávio baixo
São Gabriel da Palha5,357,9%42,1%BF baixo · Flávio médio
São José do Calçado13,747,4%52,6%BF alto · Flávio baixo
São Mateus8,146,2%53,8%BF médio · Flávio baixo
São Roque do Canaã3,260,8%39,2%BF baixo · Flávio alto
Vargem Alta4,569,8%30,2%BF baixo · Flávio alto
Venda Nova do Imigrante4,274,4%25,6%BF baixo · Flávio alto
Viana8,353,5%46,5%BF médio · Flávio médio
Vila Pavão8,948,7%51,3%BF médio · Flávio baixo
Vila Valério10,549,2%50,8%BF alto · Flávio baixo
Vila Velha4,957,8%42,2%BF baixo · Flávio médio
Vitória5,551,8%48,2%BF baixo · Flávio baixo
Água Doce do Norte12,548,7%51,3%BF alto · Flávio baixo
Águia Branca8,545,7%54,3%BF médio · Flávio baixo

Disputa pelo governo do ES

Na disputa pelo governo do Estado, quanto maior a cobertura do Bolsa Família, menor o voto no eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e maior o voto em Ricardo Ferraço (MDB), derrotado na segunda votação.


No primeiro turno, no grupo de menor cobertura do benefício, Pazolini teve 55% e Ferraço 30% dos votos. Já no segundo turno, Ferraço cresceu principalmente nas faixas intermediárias, o que acompanha a transferência do eleitorado de Helder Salomão (PT) para o emedebista.


De uma votação para a outra, dez municípios — nenhum deles no grupo de menor cobertura — mudaram de lado, sendo nove deles de Pazolini para Ferraço. Entre os destaques estão Itapemirim (que tem cobertura de 13,3%). Na cidade do Sul capixaba, Pazolini liderava com 48% contra 44,1% no primeiro turno; na segunda etapa, Ferraço venceu por 50,5% a 49,5%.


Em Cariacica, na Grande Vitória, o mesmo aconteceu: o ex-prefeito de Vitória liderava a corrida eleitoral por 28 mil votos, mas perdeu por quase 10 mil. A cidade tem 34 mil famílias beneficiárias, o segundo maior número absoluto do Estado.

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