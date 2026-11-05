Bolsa Família: Flávio venceu em cidades do ES com maior proporção de beneficiários

Apesar da forte relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Bolsa Família, programa criado no primeiro mandato do petista como chefe do Executivo, Flávio Bolsonaro (PL) conseguiu ser o mais votado na maior parte das cidades do Espírito Santo com grande número de famílias que recebem o benefício.
Do grupo de 39 cidades que concentram a maior cobertura do Bolsa Família no Estado, 21 escolheram Flávio para o cargo no segundo turno das Eleições 2026. Ao mesmo tempo, ele garantiu maioria do eleitorado em todos os 39 municípios onde a cobertura é baixa ou baixa a média.
A Gazeta fez um levantamento cruzando os dados sobre o benefício no Espírito Santo e os resultados da votação nas cidades. Vale lembrar que a cobertura do Bolsa Família acompanha renda, ruralidade e região, que também influenciam o voto.
A média de cobertura do Bolsa Família do Estado é de 6,7 beneficiários a cada 100 habitantes — ou seja, 6,7%. Nas cidades, a cobertura varia de 2,6%, em Marechal Floriano, a 15,9%, em Ibitirama. Os 78 municípios foram divididos em quatro faixas, sendo que:
20 cidades têm cobertura baixa (de 2,6% a 5,4%);
19, baixa a média (5,5% a 7,8%);
outros 19, média a alta (8% a 9,8%);
e 20, alta (de 9,9% a 15,9%).
Entre as cidades em que Flávio foi o escolhido pela maioria dos eleitores está Ibitirama — que tem a maior cobertura do Estado. No município, 66% da população votou no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O candidato do PL também garantiu maioria do eleitorado em Itapemirim, Marataízes e Mantenópolis, onde as taxas de cobertura do Bolsa Família são de 13,3%, 11,6% e 11,7%, respectivamente.
Flávio ainda foi o mais votado em Muqui, Presidente Kennedy, Bom Jesus do Norte e Piúma, que também compõem o grupo das cidades com maior cobertura do Estado.
Já Lula foi o mais votado em 18 municípios do Estado, sendo que seis deles fazem parte do grupo de cobertura média a alta, e 12 de cobertura alta.
Confira abaixo como ficou a votação:
Bolsa Família e voto para presidente nos municípios do Espírito Santo
Famílias beneficiárias por 100 habitantes e percentual de votos válidos em Flávio Bolsonaro no 2º turno, por município
Passe o mouse ou toque em um município para ver os números. Faixas definidas por tercis entre os 78 municípios: Bolsa Família até 6,4, de 6,4 a 9,0 e acima de 9,0 famílias por 100 habitantes; votos em Flávio até 52,3%, de 52,3% a 60,3% e acima de 60,3%. Bolsa Família: famílias beneficiárias em junho de 2026; população estimada de 2026.
Fonte: Dados abertos do governo federal e TSE
Ver os dados em tabela
|Município
|BF por 100 hab.
|Flávio
|Lula
|Classe
|Afonso Cláudio
|6,2
|61,2%
|38,8%
|BF baixo · Flávio alto
|Alegre
|8,9
|50,9%
|49,1%
|BF médio · Flávio baixo
|Alfredo Chaves
|4,6
|70,0%
|30,0%
|BF baixo · Flávio alto
|Alto Rio Novo
|13,9
|44,2%
|55,8%
|BF alto · Flávio baixo
|Anchieta
|7,8
|58,0%
|42,0%
|BF médio · Flávio médio
|Apiacá
|12,1
|50,0%
|50,0%
|BF alto · Flávio baixo
|Aracruz
|6,8
|55,7%
|44,3%
|BF médio · Flávio médio
|Atílio Vivácqua
|7,2
|56,7%
|43,3%
|BF médio · Flávio médio
|Baixo Guandu
|7,3
|57,6%
|42,4%
|BF médio · Flávio médio
|Barra de São Francisco
|7,1
|54,5%
|45,5%
|BF médio · Flávio médio
|Boa Esperança
|13,0
|47,7%
|52,3%
|BF alto · Flávio baixo
|Bom Jesus do Norte
|10,0
|52,2%
|47,8%
|BF alto · Flávio baixo
|Brejetuba
|6,8
|57,8%
|42,2%
|BF médio · Flávio médio
|Cachoeiro de Itapemirim
|5,6
|67,1%
|32,9%
|BF baixo · Flávio alto
|Cariacica
|9,0
|53,4%
|46,6%
|BF alto · Flávio médio
|Castelo
|4,1
|73,6%
|26,4%
|BF baixo · Flávio alto
|Colatina
|3,6
|63,3%
|36,7%
|BF baixo · Flávio alto
|Conceição da Barra
|15,0
|35,1%
|64,9%
|BF alto · Flávio baixo
|Conceição do Castelo
|6,9
|69,7%
|30,3%
|BF médio · Flávio alto
|Divino de São Lourenço
|7,0
|60,1%
|39,9%
|BF médio · Flávio médio
|Domingos Martins
|2,8
|71,2%
|28,8%
|BF baixo · Flávio alto
|Dores do Rio Preto
|8,2
|57,3%
|42,7%
|BF médio · Flávio médio
|Ecoporanga
|9,0
|44,4%
|55,6%
|BF alto · Flávio baixo
|Fundão
|8,7
|50,4%
|49,6%
|BF médio · Flávio baixo
|Governador Lindenberg
|7,1
|53,4%
|46,6%
|BF médio · Flávio médio
|Guarapari
|4,5
|62,6%
|37,4%
|BF baixo · Flávio alto
|Guaçuí
|9,0
|56,9%
|43,1%
|BF médio · Flávio médio
|Ibatiba
|3,5
|68,3%
|31,7%
|BF baixo · Flávio alto
|Ibiraçu
|8,5
|57,1%
|42,9%
|BF médio · Flávio médio
|Ibitirama
|15,9
|65,9%
|34,1%
|BF alto · Flávio alto
|Iconha
|4,7
|65,1%
|34,9%
|BF baixo · Flávio alto
|Irupi
|6,3
|70,5%
|29,5%
|BF baixo · Flávio alto
|Itaguaçu
|8,0
|56,9%
|43,1%
|BF médio · Flávio médio
|Itapemirim
|13,3
|66,0%
|34,0%
|BF alto · Flávio alto
|Itarana
|4,5
|66,5%
|33,5%
|BF baixo · Flávio alto
|Iúna
|6,4
|67,9%
|32,1%
|BF médio · Flávio alto
|Jaguaré
|9,8
|42,7%
|57,3%
|BF alto · Flávio baixo
|Jerônimo Monteiro
|8,3
|53,2%
|46,8%
|BF médio · Flávio médio
|João Neiva
|5,1
|58,7%
|41,3%
|BF baixo · Flávio médio
|Laranja da Terra
|6,7
|64,5%
|35,5%
|BF médio · Flávio alto
|Linhares
|3,1
|60,0%
|40,0%
|BF baixo · Flávio médio
|Mantenópolis
|11,7
|57,0%
|43,0%
|BF alto · Flávio médio
|Marataízes
|11,6
|65,5%
|34,5%
|BF alto · Flávio alto
|Marechal Floriano
|2,6
|64,2%
|35,8%
|BF baixo · Flávio alto
|Marilândia
|4,8
|63,6%
|36,4%
|BF baixo · Flávio alto
|Mimoso do Sul
|12,0
|48,9%
|51,1%
|BF alto · Flávio baixo
|Montanha
|11,1
|44,6%
|55,4%
|BF alto · Flávio baixo
|Mucurici
|10,8
|37,9%
|62,1%
|BF alto · Flávio baixo
|Muniz Freire
|9,1
|56,0%
|44,0%
|BF alto · Flávio médio
|Muqui
|11,2
|52,3%
|47,7%
|BF alto · Flávio médio
|Nova Venécia
|7,8
|52,1%
|47,9%
|BF médio · Flávio baixo
|Pancas
|8,9
|54,1%
|45,9%
|BF médio · Flávio médio
|Pedro Canário
|12,2
|41,2%
|58,8%
|BF alto · Flávio baixo
|Pinheiros
|9,5
|39,4%
|60,6%
|BF alto · Flávio baixo
|Piúma
|9,9
|59,2%
|40,8%
|BF alto · Flávio médio
|Ponto Belo
|15,4
|37,8%
|62,2%
|BF alto · Flávio baixo
|Presidente Kennedy
|10,9
|64,7%
|35,3%
|BF alto · Flávio alto
|Rio Bananal
|5,4
|57,2%
|42,8%
|BF baixo · Flávio médio
|Rio Novo do Sul
|5,6
|71,7%
|28,3%
|BF baixo · Flávio alto
|Santa Leopoldina
|8,3
|53,6%
|46,4%
|BF médio · Flávio médio
|Santa Maria de Jetibá
|4,0
|73,2%
|26,8%
|BF baixo · Flávio alto
|Santa Teresa
|3,7
|65,3%
|34,7%
|BF baixo · Flávio alto
|Serra
|6,8
|50,8%
|49,2%
|BF médio · Flávio baixo
|Sooretama
|5,8
|51,8%
|48,2%
|BF baixo · Flávio baixo
|São Domingos do Norte
|9,6
|52,1%
|47,9%
|BF alto · Flávio baixo
|São Gabriel da Palha
|5,3
|57,9%
|42,1%
|BF baixo · Flávio médio
|São José do Calçado
|13,7
|47,4%
|52,6%
|BF alto · Flávio baixo
|São Mateus
|8,1
|46,2%
|53,8%
|BF médio · Flávio baixo
|São Roque do Canaã
|3,2
|60,8%
|39,2%
|BF baixo · Flávio alto
|Vargem Alta
|4,5
|69,8%
|30,2%
|BF baixo · Flávio alto
|Venda Nova do Imigrante
|4,2
|74,4%
|25,6%
|BF baixo · Flávio alto
|Viana
|8,3
|53,5%
|46,5%
|BF médio · Flávio médio
|Vila Pavão
|8,9
|48,7%
|51,3%
|BF médio · Flávio baixo
|Vila Valério
|10,5
|49,2%
|50,8%
|BF alto · Flávio baixo
|Vila Velha
|4,9
|57,8%
|42,2%
|BF baixo · Flávio médio
|Vitória
|5,5
|51,8%
|48,2%
|BF baixo · Flávio baixo
|Água Doce do Norte
|12,5
|48,7%
|51,3%
|BF alto · Flávio baixo
|Águia Branca
|8,5
|45,7%
|54,3%
|BF médio · Flávio baixo
Disputa pelo governo do ES
Na disputa pelo governo do Estado, quanto maior a cobertura do Bolsa Família, menor o voto no eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e maior o voto em Ricardo Ferraço (MDB), derrotado na segunda votação.
No primeiro turno, no grupo de menor cobertura do benefício, Pazolini teve 55% e Ferraço 30% dos votos. Já no segundo turno, Ferraço cresceu principalmente nas faixas intermediárias, o que acompanha a transferência do eleitorado de Helder Salomão (PT) para o emedebista.
De uma votação para a outra, dez municípios — nenhum deles no grupo de menor cobertura — mudaram de lado, sendo nove deles de Pazolini para Ferraço. Entre os destaques estão Itapemirim (que tem cobertura de 13,3%). Na cidade do Sul capixaba, Pazolini liderava com 48% contra 44,1% no primeiro turno; na segunda etapa, Ferraço venceu por 50,5% a 49,5%.
Em Cariacica, na Grande Vitória, o mesmo aconteceu: o ex-prefeito de Vitória liderava a corrida eleitoral por 28 mil votos, mas perdeu por quase 10 mil. A cidade tem 34 mil famílias beneficiárias, o segundo maior número absoluto do Estado.
Leia mais