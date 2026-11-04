Eleições 2026: deu zebra

O fato é que a democracia está em xeque e em choque, totalmente abalada, coitada. Quem ver de fora, acha que as zebras estão enlouquecidas cheias de argumentos e discursos que caem como uma luva para os dois lados. É uma euforia coletiva, um devaneio em grupo cheio de especulações de ambas faces da moeda.





A zebra branca vai pegar o passaporte e vai se mudar. Cansou daquele país provinciano. Já a zebra preta vai continuar a luta por lá, pois acha que apenas se mudar é algo muito simplista. A realidade pede união.





Mas a união não virá por mágica nem em discursos inflamados. Qualquer semelhança com o Brasil contemporâneo não é coincidência: é um espelho escancarado da nossa própria fratura. Aqui, como na savana da fábula, esquecemos que a identidade nacional é feita de contrastes indissociáveis. A eleição que aconteceu não pode ser tratada como uma rinha em que uma metade sonha em aniquilar a outra.



