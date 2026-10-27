Conselhos pastorais em relação aos resultados das eleições

Acolher a escolha democrática do povo é um ato de civilidade. Para quem diz ser seguidor e seguidora de Jesus, é também um compromisso com a paz. A democracia não se sustenta apenas pelo direito de votar, mas pela disposição de reconhecer os resultados, respeitar as instituições e conviver com as diferenças.



Lula foi eleito e tem o dever de governar para todos os brasileiros e brasileiras, com honestidade, responsabilidade e inteligência. Sua tarefa é contribuir para a construção de um país justo e próspero, especialmente para aqueles que vivem em condições de maior vulnerabilidade e desassistência. O exercício do poder exige compromisso com o bem comum.



A Igreja, por sua vez, não deve confundir sua missão com a disputa pelo poder político. Sua vocação é testemunhar o Reino de Deus, o que implica exercer uma consciência profética diante do Estado: denunciar injustiças, defender os mais vulneráveis e cobrar dos governantes coerência entre suas responsabilidades públicas e o compromisso com a dignidade humana. Essa missão não termina com uma eleição, tampouco depende de quem ocupa a Presidência da República.

