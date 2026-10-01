Como votam evangélicos e católicos nesta eleição?

Segundo a pesquisa, Lula cresce entre católicos e evangélicos. O levantamento, feito nos dias seguintes ao imbróglio em torno de Nossa Senhora, mostrou que, no primeiro turno, o presidente subiu cinco pontos percentuais (de 43% para 48%) das intenções de voto entre católicos em uma semana. Já entre os evangélicos, o crescimento foi de quatro pontos (de 23% para 27%). A margem de erro é de três pontos para católicos e de quatro para evangélicos.