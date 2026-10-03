A influente igreja evangélica que apoiou Jair, mas rejeita Flávio Bolsonaro

Em um episódio em particular nos anos 1970, o fundador telefonou para o então pastor da igreja de Vila Alpina, em São Paulo, para perguntar se ele conhecia alguém que pudesse impedir no cartório a oficialização de um documento que havia sido produzido por um grupo de pastores que buscavam se separar do ministério. Ferreira conseguiu acionar um general que era político do Estado de São Paulo, e a oficialização dos documentos foi revogada.