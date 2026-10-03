Chegou o Dia D das eleições e a hora de entender melhor para onde vamos

No limite da desesperança, mais do que nunca anseiam por renovação, já às portas do risco de anomia social e do caminho da desobediência civil.





Esse é o grito contido que vai às urnas. Precisamos compreender que o país chegou ao limite e que a República está sob ameaça. O regime precisa buscar forças para se regenerar, ouvindo o ruído (ainda) contido das ruas.





A regeneração tem nome. É a inauguração de uma nova agenda de restauração do Estado brasileiro. Com um novo contrato social. Na busca de conexão entre o poder político e a sociedade e o espírito da época no Brasil.





Uma ordem de mudanças constitucionais, infraconstitucionais e microeconômicas. O espírito da época é o espírito das mudanças e das reformas políticas e institucionais.





O próximo presidente do Brasil poderá perder força e poder muito cedo se não anunciar os termos de uma agenda de mudanças a partir da sua diplomação ainda em 2026. É fundamental um choque de confiança à sociedade e ao mercado político e econômico.





Tão importante quanto as eleições presidenciais serão as eleições dos novos senadores da República. São eles que vão eleger o novo presidente do Senado. Que é também o presidente do Congresso Nacional. E o terceiro na linha sucessória da Presidência da República, atrás apenas do vice-presidente e do presidente da Câmara dos Deputados.





Será o novo senado, com a renovação de 54 dos seus 81 membros, que poderá dar início à reforma mais urgente já no limiar de 2027: a reforma do judiciário. A primeira das reformas políticas essenciais.





Sem o ímpeto de uma agenda de mudanças e reformas, respaldado pelas urnas e articulado com o Congresso Nacional, com noção acurada de “timing político”, o novo presidente poderá perder condições de governar o país.





Provavelmente eleito com minoria dos votos dos brasileiros, o presidente terá baixa legitimidade. Sua força terá que advir da conquista do capital político e simbólico de uma Agenda de mudanças e reformas.





Sem tais iniciativas de agendas, o Brasil poderá exacerbar ainda mais um quadro já quase estrutural de crise política, crise econômica e anomia social. Vale dizer, em última instância, de crise de Estado. Para além de figuras de retórica, todos nós sabemos que é disso que se trata.