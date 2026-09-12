A territorialização do voto no ES para além da disputa entre esquerda e direita

Não ocorre apenas no Espírito Santo. Temos exemplos deste fato novo de retorno ao chão de fábrica no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Alagoas, em Pernambuco e no Ceará.





A fonte da mudança é, sim, o cansaço do eleitorado com a polarização de narrativas ideológicas de estilo populista. Mas é também a nova realidade do crescimento das emendas parlamentares impositivas para senadores, deputados federais e, em menor grau, deputados estaduais.





Emendas robustas direcionadas para obras e serviços nos municípios pelos deputados federais, pelos senadores e, em menor escala, pelos deputados estaduais. Com esse novo cenário, os municípios e as forças políticas locais ganharam mais força política e eleitoral.





Vai ficando mais nítida a mudança nas razões de voto dos eleitores. Cresce a preferência pela entrega de serviços públicos e pela boa gestão, mais do que por narrativas ideológicas. Eleições do tipo pão com manteiga, comida na mesa e sossego.





As bases locais voltaram a ter força política na conquista do voto. Chão de fábrica. Pé no chão.





O papo eleitoral é a entrega de obras e serviços nos bairros e vizinhanças. Contendo, é claro, o foco na segurança, na educação, na saúde e na infraestrutura.





Com as campanhas já iniciadas, os candidatos vão constatando que não bastam apenas as redes sociais e o horário gratuito no rádio e na televisão como formas de comunicação com os eleitores. Todos se movimentam pelos municípios e se conectam com os prefeitos, os vereadores, as redes locais de influência e vizinhança. Mais do que antes.





Os candidatos já sabem que vão precisar gastar mais sola de sapato e criar empatia com o novo eleitor mais desconfiado. Com a ajuda e o apoio das bases locais.





Como já registrei aqui, os eleitores estão mais desconfiados, mais escolarizados e mais descrentes com os promesseiros. Com mudanças demográficas que tornaram bem maior o peso dos idosos (mais de 60 anos) no eleitorado. Eleitor experiente que se informa mais pela televisão do que pelas redes sociais. Serão decisivos.





Mudaram-se as razões de votos. Para além dos clichês e rótulos das redes sociais. É preciso ter propostas reais e concretas conectadas com as aspirações e demandas locais. Criar empatia com as redes locais de vizinhanças, mediadas por prefeitos, vereadores e lideranças locais.





Em olhar panorâmico, já é possível ver que as eleições para governador do Espírito Santo estão muito competitivas e devem ir para um segundo turno. Mas ainda há um nível relevante de indecisão. São os tais sinais de desconfiança do eleitor e das novas razões de voto.





Em olhar panorâmico, as eleições para o Senado no ES estão ainda em aberto - como já é praxe nesta altura da campanha. São neste ano escolhas mais difíceis, pois são duas vagas e muitos eleitores nem sempre percebem.





Para a primeira vaga, as pesquisas mostram o favoritismo do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para a segunda vaga, há uma disputa acirrada entre onze candidatos. Nem com bola de cristal, a esta altura.