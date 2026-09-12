A territorialização do voto no ES para além da disputa entre esquerda e direita

Outro dia registrei aqui o fato de que nestas eleições capixabas de 2026 será muito relevante a força dos municípios e do poder local como influências nas razões de votos e decisões de votos.
De certa forma, é um fato novo. Trata-se da territorialização do voto, para além do olhar para a direita e esquerda. Depois de algumas eleições, desde 2018, com a predominância da polarização ideológica (direita versus esquerda) impulsionada pelos algoritmos das redes sociais, temos um retorno ao chão de fábrica: o município e o poder local.
Significa menor influência das mudanças políticas nacionais e da polarização nacional entre o lulopetismo e o bolsonarismo. Agora, com a tendência de voto ser muito mediada por prefeitos, vereadores, famílias políticas, redes locais, vizinhanças locais.
Não ocorre apenas no Espírito Santo. Temos exemplos deste fato novo de retorno ao chão de fábrica no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Alagoas, em Pernambuco e no Ceará.
A fonte da mudança é, sim, o cansaço do eleitorado com a polarização de narrativas ideológicas de estilo populista. Mas é também a nova realidade do crescimento das emendas parlamentares impositivas para senadores, deputados federais e, em menor grau, deputados estaduais.
Emendas robustas direcionadas para obras e serviços nos municípios pelos deputados federais, pelos senadores e, em menor escala, pelos deputados estaduais. Com esse novo cenário, os municípios e as forças políticas locais ganharam mais força política e eleitoral.
Vai ficando mais nítida a mudança nas razões de voto dos eleitores. Cresce a preferência pela entrega de serviços públicos e pela boa gestão, mais do que por narrativas ideológicas. Eleições do tipo pão com manteiga, comida na mesa e sossego.
As bases locais voltaram a ter força política na conquista do voto. Chão de fábrica. Pé no chão.
O papo eleitoral é a entrega de obras e serviços nos bairros e vizinhanças. Contendo, é claro, o foco na segurança, na educação, na saúde e na infraestrutura.
Com as campanhas já iniciadas, os candidatos vão constatando que não bastam apenas as redes sociais e o horário gratuito no rádio e na televisão como formas de comunicação com os eleitores. Todos se movimentam pelos municípios e se conectam com os prefeitos, os vereadores, as redes locais de influência e vizinhança. Mais do que antes.
Os candidatos já sabem que vão precisar gastar mais sola de sapato e criar empatia com o novo eleitor mais desconfiado. Com a ajuda e o apoio das bases locais.
Como já registrei aqui, os eleitores estão mais desconfiados, mais escolarizados e mais descrentes com os promesseiros. Com mudanças demográficas que tornaram bem maior o peso dos idosos (mais de 60 anos) no eleitorado. Eleitor experiente que se informa mais pela televisão do que pelas redes sociais. Serão decisivos.
Mudaram-se as razões de votos. Para além dos clichês e rótulos das redes sociais. É preciso ter propostas reais e concretas conectadas com as aspirações e demandas locais. Criar empatia com as redes locais de vizinhanças, mediadas por prefeitos, vereadores e lideranças locais.
Em olhar panorâmico, já é possível ver que as eleições para governador do Espírito Santo estão muito competitivas e devem ir para um segundo turno. Mas ainda há um nível relevante de indecisão. São os tais sinais de desconfiança do eleitor e das novas razões de voto.
Em olhar panorâmico, as eleições para o Senado no ES estão ainda em aberto - como já é praxe nesta altura da campanha. São neste ano escolhas mais difíceis, pois são duas vagas e muitos eleitores nem sempre percebem.
Para a primeira vaga, as pesquisas mostram o favoritismo do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Para a segunda vaga, há uma disputa acirrada entre onze candidatos. Nem com bola de cristal, a esta altura.
Quanto às dez vagas para a bancada de deputados federais, há também uma disputa acirrada. E o fato de que os atuais deputados federais que vão para a reeleição têm bases locais sólidas cultivadas pela aplicação de emendas parlamentares em obras e serviços.
A renovação da bancada é estimada pelos especialistas em torno de 50%. Também porque alguns atuais deputados federais, como Evair de Melo (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB), não vão disputar a reeleição para a Câmara Federal.
Quanto às 30 vagas para a bancada de deputados estaduais, os especialistas na estatística dos votos não cravaram ainda uma previsão do nível de renovação. Há que se aguardar ainda mais um pouco o desenrolar das campanhas.
Mas aqui há um fato novo já verificado, que se relaciona com o MDB. Depois de algum tempo praticamente ausente da Assembleia Legislativa, o MDB articulou uma chapa robusta para a disputa deste ano. E poderá voltar a ter representantes na ALES.
Tudo somado, em eleições territorializadas as decisões e eleições virão da garimpagem no chão de fábrica.