Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/09/2026

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma situação que já vinha provocado desgaste e mostra que insistir no passado poderá prolongar o sofrimento. No amor, uma relação ou dinâmica poderá chegar ao limite e pedir desapego, enquanto na carreira uma fase difícil poderá finalmente chegar ao fim. Na saúde, o corpo e a mente precisarão de recuperação e descanso. Entre amigos, um afastamento poderá ser necessário para que você deixe para trás vínculos que já não fazem bem.