Desenvolvimento econômico do ES: agora serão outros "500”?

Durante décadas, o Espírito Santo se apoiou em incentivos fiscais para atrair empresas e investimentos. Essa estratégia funcionou, mas tinha prazo de validade. A partir de 2033, não haverá mais como competir oferecendo vantagens tributárias subnacionais.





O risco é claro: sem uma nova política de desenvolvimento regional, o estado pode perder dinamismo e ver sua estrutura produtiva se enfraquecer.





A pergunta que se impõe é: vamos esperar o fim dos incentivos para agir ou vamos começar agora a construir uma economia que se sustente por sua própria complexidade, produtividade, sustentabilidade e inovação?





Essa reorientação precisa se apoiar em três pilares fundamentais:





Atração de empreendimentos estratégicos: capitaneada pela Nova-ES, que deve atuar com diplomacia empresarial, trazendo grandes grupos nacionais e internacionais, preferencialmente empreendimentos que possibilitem o maior adensamento das cadeias produtivas locais. Casos como a chegada da GWM mostram que o Espírito Santo pode ser destino de investimentos de porte global;





Adensamento de cadeias produtivas: executado por Fapes, Banestes e Bandes, apoiando empresas locais em projetos de produtividade, inovação e sustentabilidade. O objetivo é sofisticar setores já existentes e criar novos elos produtivos;





Integração com políticas federais: aproveitar instrumentos como a Nova Indústria Brasil, o BNDES, a Finep, Embrapii, Lei do Bem, BNB, Sudene — com forte impacto na atração de investimentos para o interior e para o norte/noroeste capixaba —, dentre outros, para ampliar escala e reduzir custos de financiamento.





E há um pilar transversal que deve atravessar todos os demais: apoiar e financiar projetos de maior complexidade, produtividade, inovação e sustentabilidade.





A nova política deve privilegiar atividades de maior complexidade econômica, aproveitando as vantagens competitivas já consolidadas do estado (como a infraestrutura portuária e a base mineral/metalmecânica) para gerar valor agregado e encadear cadeias produtivas. Isso significa apostar em:





Setor automobilístico: uma aposta realista e promissora, aproveitando a chegada de grupos como a GWM e a possibilidade de desenvolver fornecedores locais;





Indústria de transformação avançada: setores como metalmecânico e rochas ornamentais, já consolidados, mas que precisam de inovação e sofisticação;





Serviços intensivos em conhecimento: tecnologia da informação, design, engenharia e consultoria especializada;





Logística e comércio exterior: ampliar a competitividade por meio de investimentos em infraestrutura e da maior adoção de tecnologias como big data, internet das coisas e inteligência artificial;





Agroindústria sofisticada: café especial e alimentos processados de alto valor agregado;





Turismo: fomento a mais equipamentos turísticos capazes de atrair visitantes de outros países e regiões, aumentar o consumo interno e gerar empregos em serviços qualificados;





Tecnologias de baixo carbono: energia renovável, biocombustíveis e soluções ambientais.





Esses setores não apenas tendem a aumentar a produtividade e a complexidade, mas também posicionam o Espírito Santo em cadeias globais de valor.





O crédito subsidiado e direcionado será o principal instrumento dessa política. Mas não basta liberar recursos: o diferencial desta nova fase é condicionar o acesso estritamente a metas claras de inovação, produtividade, sustentabilidade, complexidade e geração de empregos qualificados, garantindo que o subsídio compre transformação estrutural, e não apenas localização geográfica.





Aqui entram os bancos públicos estaduais e os recursos que podem ser acessados:





Banestes e Bandes devem ser os operadores financeiros, transformando recursos em linhas de crédito inteligentes e acessíveis;





O Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) pode reduzir o custo do crédito, tornando o investimento produtivo mais barato;





O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela reforma tributária, pode financiar projetos estruturantes — logística, energia renovável, digitalização — que são a base para uma economia mais complexa.





O papel das instituições:





Governo estadual: coordenador da política, articulando atores locais e federais;





Nova-ES: agência de atração de investimentos, responsável por trazer empreendimentos estratégicos e atuar na diplomacia empresarial;





Bancos públicos estaduais: financiadores de projetos empresariais com crédito subsidiado e condicionado;





Fapes: financiadora da inovação, com recursos do Funcitec, apoiando projetos de empresas capixabas em setores de maior complexidade;





Universidades públicas e privadas: formadoras de mão de obra qualificada e produtoras de pesquisa aplicada;





Associações empresariais: suporte técnico e institucional a essa política de desenvolvimento regional;





Setor privado: coprodutor da política, investindo em inovação, sustentabilidade e produtividade.





O setor produtivo local precisa entender e acessar mais os incentivos oferecidos pela Sudene no norte e noroeste do estado e a Lei do Bem, voltada para projetos de inovação em geral. Esses instrumentos federais ainda são subutilizados no Espírito Santo, mas podem ser decisivos para financiar inovação e reduzir custos de investimento.