ES 500 anos aponta metas para fortalecer economia capixaba em 10 anos

Elaborado em parceria do ES em Ação com o governo do Estado, plano traça metas para o desenvolvimento capixaba em cinco áreas até 2035

Publicado em 3 de julho de 2025 às 20:28

Plano ES 500 anos foi apresentado no Cais das Artes, nesta quinta-feira (3) Crédito: Governo do ES

O desenho para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo na próxima década foi traçado pelo plano ES 500 anos, apresentado nesta quinta-feira (3) em evento realizado no Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. >

O plano, considerado de desenvolvimento de longo prazo e de Estado – e não de governo –, projeta as ações para as quais o Espírito Santo deve direcionar suas estratégias até 2035, ano que será completados os 500 anos do início da colonização do Estado. Um dos destaques do estudo que planeja o futuro capixaba está no campo da economia, com metas inovadoras, diversificadas e sustentáveis.>

O plano estabelece ainda metas e estratégias claras para promover o desenvolvimento sustentável do Estado até 2035, com foco em outras quatro missões: polo de competências; cuidado integral; sustentabilidade e resiliência climática; e um Espírito Santo ágil e inteligente. O estudo foi desenvolvido em parceria do governo do Espírito Santo com a ONG ES em Ação >

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, falou que o plano chega num momento em que, mais uma vez, o Espírito Santo é desafiado a se reinventar, principalmente diante das mudanças impostas pela reforma tributária para os próximos anos. >

>

"Somos destaque nacional em diversas políticas, como segurança pública, educação e saúde, fruto de um Estado organizado, com um planejamento bem estruturado e comprometido com a responsabilidade fiscal. Estamos renovando a visão de futuro, as metas e os desafios a serem superados nos próximos anos. O ES 500 Anos passa a ser, a partir de hoje, a bússola de todos os capixabas para que possamos colher resultados ainda mais promissores na próxima década”, pontuou.>

As missões do projeto ES 500 anos foram apresentadas por André Coutinho, da consultoria Symnetics, que desenvolveu a metodologia, e pela economista e consultora Silvia Varejão. As metas foram elaboradas a partir de perguntas a respeito de que Estado gostaríamos de ter em 2035. >

"As missões nos dão um caminho que o Espírito Santo vai percorrer nesses próximos 10 anos para que consiga alcançar essa cultura que foi traçada", afirma Silvia.>

No campo da economia, Sílvia detalha que o plano visa ao desenvolvimento de uma economia altamente competitiva, sustentada por uma infraestrutura estratégica e por um ambiente de negócios moderno, favorável ao empreendedorismo e à inovação, além da atração de investimentos.>

"E é exatamente a missão que irá nos dar esse essa resposta. A missão 1 tem como grande propósito consolidar o desenvolvimento inovador sustentável. Inclusive, de forma a contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a complexidade econômica do Espírito Santo", afirma a economista.>

Metas estabelecidas no ES 500 anos para o desenvolvimento da missão número 1, voltada para uma economia inovadora, diversificada e sustentável.>

Alcançar o top 5 Estados em complexidade econômica

Reduzir a taxa de pobreza para menos de 10%

Posicionar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais inovadores

Alcançar o top 5 em rendimento nominal mensal domiciliar

Alcançar o top 5 em produtividade do trabalho >

Metas para áreas da economia do ES

Potencializar

Agrolimentar

Saúde, bem-estar e ciências de vida

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação)

Turismo e lazer

Economia Criativa >

Desenvolver

Energia

Logística

Bioeconomia e tecnologias verdes

Minero-metalúrgico e metalmecânico

Economia azul

Química >

Manter e crescer

Celulose

Rochas ornamentais

Madeiras e móveis

Confecção, têxtil e calçados

Construção

Petróleo e gás >

O governador Renato Casagrande destacou que o planejamento apresentado pelo plano ES 500 anos consolida a cultura capixaba de planejar, conquistar e ter sucesso. >

"Nós temos essa cultura de planejar a longo prazo. Analisamos o que vivenciamos nesses últimos anos, a forma em que o Estado, o mundo e até nossas vidas mudaram. Em 2006, planejamos até 2025. Depois, planejamos até 2030 e, agora, até 2035. No início, não tínhamos tanta tecnologia disponível quanto agora. Hoje o mundo é totalmente horizontal. O cidadão tem acesso fácil aos governantes e temos que mudar a forma de governar. E o Espírito Santo está conseguindo se adequar a este momento que estamos vivendo", destacou. >

O presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, explica que o plano simboliza o compromisso com o futuro do Estado, baseado em diálogo aberto com diferentes setores. “A sociedade é a grande responsável pelo Espírito Santo. O ES 500 anos tem o potencial de colaborar com diretrizes claras para o acompanhamento de toda a população. Parabenizo todos os envolvidos nesta construção, especialmente pela governança que foi constituída para acompanhar a execução deste plano”, disse >

Outras metas do ES 500 anos

Além da economia, o plano ES 500 Anos estabelece também metas para o desenvolvimento de competências, na área da educação; cuidado integral, com metas voltadas para a saúde; uma série de medidas voltadas para a sustentabilidade; ainda outras metas para desenvolvimento de um Estado ágil e inteligente. >

Plano feito com participação da sociedade

O Plano ES 500 Anos é resultado de um processo com a participação de vários setores da sociedade. Ao longo de 2024, foram realizadas oficinas regionais em 10 microrregiões capixabas, 34 oficinas temáticas, um evento específico sobre Tecnologias Emergentes e mais de 120 entrevistas com especialistas de diferentes áreas. >

No total, mais de 1.700 pessoas contribuíram diretamente para a formulação do plano, representando mais de 230 instituições, órgãos públicos e empresas. E também contou com a participação do setor acadêmico.>

