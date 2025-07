Inovação

Evento deve movimentar R$ 50 milhões de investimentos em startups

O evento, promovido pelo Sebrae, será realizado de 10 a 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória; serão cerca de 300 empresas participantes, sendo 130 delas capixabas

Publicado em 1 de julho de 2025 às 19:06

ESX vai focar em inovação e incentivar novos negócios Crédito: Divulgação

Empresas e investidores vão destinar mais de R$ 50 milhões para serem investidos nas startups que vão participar do ESX - Innovation Experience Espírito Santo. Os valores serão investidos em negócios inovadores de 12 segmentos diferentes, como agro, fintechs e turismo. >

O evento, promovido pelo Sebrae, será realizado de 10 a 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. A participação é gratuita e contará com palestras, exposição de startups, painéis temáticos e rodadas de negócios. A expectativa é de que 18 mil pessoas passem pelo local.>

“Os fundos de investimentos precisam encontrar empresas atraentes, conforme a maturidade de cada uma delas. Alguns podem investir como anjos, ou seja, naquelas bem jovens e que ainda estão nas primeiras etapas de desenvolvimento, enquanto outros, em ideias que já estão avançadas”, comenta o diretor técnico do Sebrae, Eurípedes Pedrinha. >

Segundo ele, cerca de 300 startups estão inscritas, sendo 130 delas do Espírito Santo e 170 de outros Estados. “O ESX vai funcionar como uma plataforma de conexão durante e depois do evento. O Sebrae trabalha com uma governança territorial, que responde à provocação da inovação nos seus territórios”, complementa. >

>

Dessa forma, Pedrinha explica que Colatina, Aracruz e Alegre, por exemplo, são territórios que serão unidos com instituições de ensino públicas e particulares, além de empresas, associações comerciais e negócios da área de tecnologia. >

No período da manhã, a programação será restrita, direcionada para capacitação de pessoas que se inscreveram previamente. Já no período da tarde, o evento será aberto ao público, que poderá conferir as novidades do mundo tecnológico. >

Além disso, o evento terá 180 palestrantes, distribuídos por cinco palcos. Entre eles, estão Fernando Seabra, autor do livro A Mandala da Inovação; Dave Schneider, que é executivo de marketing; e Sandro Magaldi, autor do livro Gestão do Amanhã. >

O que mais vai ter no evento

Os participantes do evento serão recepcionados por quatro robôs interativos. Os equipamentos direcionarão as pessoas para cada uma das atrações, além de tirar fotos personalizadas por meio do fornecimento do WhatsApp. >

Outra novidade desta edição é um aplicativo desenvolvido especialmente para o ESX, com mapas interativos que mostram informações sobre as palestras e disponibilidade dos estandes. A tecnologia também reunirá todas as redes sociais em um único ponto. >

No feed principal, os participantes poderão fazer postagens, relatar sobre suas experiências e ainda se conectar com outros visitantes. Tudo isso se transformará em um game, e os dez primeiros colocados vão receber livros autografados dos palestrantes. >

Dentro do evento, haverá também um simulador de realidade virtual em alguns pontos turísticos do Espírito Santo, com o objetivo de reunir inovação, turismo e entretenimento. Os visitantes poderão simular voos de asa delta, passeios de balão e até rafting, tudo com o auxílio de um óculos de realidade virtual. >

As visitas técnicas vão funcionar como uma possibilidade de conectar participantes a cases reais, hubs criativos e lideranças empresariais que têm transformado o ambiente de negócios locais. >

Ao todo, serão três roteiros. O primeiro será o Conectando Inovação e Empreendedorismo, enquanto o segundo será Ecossistema em Ação - Tecnologia, Gestão e Crescimento. Já o terceiro percurso será sobre Mobilidade, Logística e Experiência do Cliente. Para participar, os interessados pagam R$ 75 e as vagas são limitadas. Haverá um percurso por dia.>

SERVIÇO

Quando: de 10 a 12 de julho

de 10 a 12 de julho Local: Praça do Papa, em Vitória.

Praça do Papa, em Vitória. Informações e inscrições: no site do evento >

