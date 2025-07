Mercado

Com investimento de R$ 30 milhões, Serra vai ganhar shopping no Contorno

Empreendimento vai contar com farmácia, academia e outras lojas e ficará localizado em área de 30 mil metros quadrados na região do Alphaville Jacuhy

Publicado em 1 de julho de 2025 às 14:09

Projeção do My Mall, que vai instalar unidade na Serra Crédito: Divulgação

A região da Rodovia do Contorno, na Serra, vai ganhar um shopping com supermercado, academia e farmácia. Com investimento de R$ 30 milhões, o novo polo comercial, da rede mineira My Mall, vai ficar localizado às margens da via, na área do condomínio Alphaville Jacuhy. >

Leonardo Gomes Vieira, executivo de Novos Negócios da My Mall, conta que o empreendimento vai ocupar uma área de 30 mil metros quadrados ao lado do posto de gasolina Serramar. Segundo ele, a empresa está em fase de conversas com supermercados, academias e farmácias para entrarem no projeto. >

Com isso, a expectativa é que o empreendimento tome forma nas próximas semanas, inclusive com a definição do número total de lojas. A previsão é que o shopping seja no modelo dos 17 estabelecimentos que a empresa tem em Minas Gerais.>

"Entendemos que o Contorno é uma área que falta comércio, como farmácia, academia e pet shop, por exemplo. E a ideia é atender tanto os moradores do Alphaville quanto as pessoas que passam por ali diariamente. O conceito da My Mall é construir empreendimentos voltados para o caminho de volta para casa e para a conveniência. Por ali, passam cerca de 30 mil a 35 mil carros por dia, segundo um estudo que contratamos", explica Leonardo. >

>

Lucas Larica, diretor de Novos Negócios da Jacuhy Investimentos, dona da área, diz que a expectativa é que as obras do mall comecem em alguns meses. Ele afirma que o projeto vem em bom momento, no qual a área tem necessidade de mais opções de comércio e serviços.>

Segundo Lucas, além do mall, a região também vai ganhar em breve uma escola, que vai atender berçário e educação infantil, e também uma paróquia da Igreja Católica, além de um Centro de Distribuição do Carone. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta