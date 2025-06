Novo contrato

Pedágio da BR 101 no ES terá isenção para motos e descontos com tags

Com a assinatura do termo aditivo do novo contrato, que passou por leilão quinta-feira (26), estão previstas algumas novidades para os usuários da rodovia

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:18

Praça de pedágio na BR 101 no Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues

O novo contrato para duplicação da BR 101 no Espírito Santo, que passou por leilão na quinta-feira (26), confirmando a permanência da Ecovias 101 à frente das obras, traz algumas novidades para os motoristas. >

Entre elas, está a isenção do pagamento do pedágio para motociclistas. Usuários que usam sistema de tag — os pagamentos eletrônicos de pedágio — também vão ter desconto de 5% na tarifa. >

Veículos considerados usuários frequentes terão direito a desconto progressivo. Segundo o diretor superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim, também está prevista tarifa diferenciada para pista duplicada e simples.>

Com o resultado, estão previstos R$ 10 bilhões em investimentos pela empresa com a execução de obras e operação do trecho. A assinatura do termo aditivo está prevista para os próximos meses. A partir disso, segundo a Ecovias 101, o ciclo de investimentos será iniciado em até 30 dias.>

Novidades a partir do novo contrato>

Motociclistas passam a ter isenção em todas as praças;



em todas as praças; Demais usuários terão 5% de desconto na tarifa de pedágio para os pagamentos feitos com tag nas pistas automáticas;



na tarifa de pedágio para os nas pistas automáticas; Veículos de passeio contarão, ainda, com uma política de descontos progressivos a cada passagem no mesmo sentido por uma mesma praça de pedágio, o chamado DUF (Desconto de Usuário Frequente);

contarão, ainda, com uma política de a cada passagem no mesmo sentido por uma mesma praça de pedágio, o chamado DUF Tarifa diferenciada para pista duplicada e pista simples. >

O novo contrato também prevê uma fiscalização mais intensa do cumprimento do cronograma. O novo contrato prevê que as tarifas do pedágio só vão subir caso a Eco101 cumpra e entregue, no mínimo, 90% das obras de duplicação previstas no período.>

O aumento da tarifa está previsto para seis meses depois que a assinatura do novo contrato for feita, o que é esperado para os próximos meses. O reajuste tarifário previsto no contrato com a ANTT será de 28,53% em seis meses, 25% em 18 meses e 35% em 30 meses. Segundo a ANTT, o degrau tarifário vai ajudar a custear as obras previstas para o início da nova concessão.>

O que está previsto para os três primeiros anos

R$ 1,82 bilhão em investimentos;

Conclusão de 84 km de duplicações;

9,45 km de marginais;

19 novos retornos;

6 km ciclovia;

4 passarelas;

2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiro;

Início das obras dos contornos de Ibiraçu e Fundão. >

Principais investimentos

172,8 km de duplicações, inclusive em segmentos do trecho norte;



41,1 km de faixas adicionais – entre Mucuri (BA) e Linhares (ES);



33,6 km de vias marginais;



Contornos urbanos de Ibiraçu (4,2 km) e Fundão (11,4 km);



14 novos trevos em desnível;



39 retornos em nível;



40 passarelas para pedestres;



75 novos pontos de ônibus;



2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros;



34 passagens de fauna, entre outras obras.

A implantação de faixas adicionais é uma solução imediata para os trechos onde ainda não há licenciamento ambiental para duplicação. “São segmentos onde esse tipo de obra atende plenamente a demanda atual da rodovia”, diz Amorim. >

“Com isso, haverá melhorias de fluidez e segurança viária logo nos primeiros anos dessa nova fase, mas a duplicação não está descartada. Gostaria de deixar claro para os capixabas que a duplicação ao norte de João Neiva e o contorno urbano de Linhares não estão descartados. São investimentos que o contrato ainda prevê em caso de aumento de demanda e viabilidade de licenciamento ambiental”, esclarece Amorim. >

