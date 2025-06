Prêmio Gazeta Empresarial

Empresas do Noroeste capixaba miram novos investimentos

Importante polo regional do Espírito Santo, Colatina deve receber projetos que somam mais de R$ 900 milhões até 2028, segundo levantamento do Instituto Jones do Santos Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 19:25

Vista aérea de Colatina, cidade que se destaca pela infraestrutura de serviços Crédito: Wilson Rodrigues

Colatina, no Noroeste capixaba, está na mira das empresas. Em cinco anos, o montante investido no município deve superar R$ 932 milhões, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que mapeou projetos com execução prevista entre 2023 e 2028. Construção, obras públicas, indústria, comércio e serviços são os setores que concentram o maior volume de investimentos.

Cortada pela BR 259 e pela ferrovia Vitória a Minas e com uma robusta rede de serviços nas áreas de saúde e educação, a cidade é considerada estratégica pelo mercado.

Durante a 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina, realizado na noite de quinta-feira (26), com o tema “O palco das marcas inesquecíveis”, empresários destacaram todo o potencial econômico de Colatina e os planos de expansão dentro e fora do município.

Troféus da 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, falou sobre os esforços conjuntos para impulsionar o crescimento do Estado. “A Rede Gazeta é uma empresa quase centenária que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo e, junto com as empresas, também fortalecer o mercado. É um motivo de orgulho enorme para nós", pontuou.

“O Prêmio Gazeta Empresarial, que há mais de duas décadas já se consolidou como o termômetro da força das marcas locais, é muito especial porque atesta o orgulho regional. O capixaba valoriza e se orgulha das marcas que nascem aqui, que crescem aqui, que fazem parte da sua história e da sua cultura. Tanto é que temos índices altíssimos de recall das marcas locais em comparação com as marcas nacionais. Isso acontece no Espírito Santo porque o capixaba valoriza o que é da terra” Maria Helena Vargas Diretora regional da Rede Gazeta

O prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos destacou que, além proporcionar um bom ambientes de negócios para as empresas que já escolheram atuar em Colatina, há uma frente de trabalho para atração de novos investimentos. >

"Temos trabalhado para atrair indústrias e empresas para Colatina, que hoje vive da prestação de serviços educacionais e de saúde, mas com um comércio ainda muito forte. O município sempre foi uma referência para o Noroeste, mas precisamos abrir o leque e melhorar a logística para viabilizar novos negócios” Renzo Vasconcelos Prefeito de Colatina

Entre os investimentos privados no radar do município, estão empresas dos ramos de tecnologia, metalmecânico, madeireira e cafeicultura, que podem gerar mais de 1.500 empregos diretos, após a instalação. >

Plus Delivery

Vinícius Teixeira Rabbi, fundador da Plus Delivery Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O caminho inverso também acontece. Empresas que encontraram em Colatina terreno fértil para estrear no mercado também vislumbram expandir seus negócios para outras cidades do Estado e do país.>

É o caso da Plus Delivery, que começou em Colatina, cresceu e agora tem planos ainda mais ambiciosos de expansão, contou o fundador da empresa Vinícius Teixeira Rabbi. >

“Começamos apenas com um notebook e internet e, chegar até aqui, é muito gratificante. Em nove anos de empresa, começamos em Colatina e hoje estamos presentes em 50 municípios do Espírito Santo. Somos, atualmente, o maior aplicativo de delivery do interior do estado. É muito importante para nós manter esse título e conseguir abranger as 78 cidades capixabas” Vinícius Teixeira Rabbi Fundados da Plus Delivery

Medeiros Odontologia

Juliana Campana Assunção de Medeiros, da Medeiros Odontologia Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Outra empresa que tem planos de expansão é a Medeiros Odontologia, que há 25 anos atua em Colatina, conta a empresária Juliana Campana Assunção de Medeiros. >

"A empresa começou com meu esposo atendendo em uma sala. Depois, chamou um colega, e, hoje, temos cinco salas em um complexo que atende mais de 200 pacientes por mês. Saímos de três funcionários, hoje somos quinze. E temos a pretensão de crescer ainda mais. Temos outras unidades em Vitória, São João (SP) e Vinhedo (SP). É uma conquista enorme para nós” Juliana Campana Assunção de Medeiros Sócia-proprietária da Medeiros Odontologia

Unimed Noroeste Capixaba

Diretor-presidente da Unimed Noroeste Capixaba, Alexandre Filippe Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Já o diretor-presidente da Unimed Noroeste Capixaba, Alexandre Filippe, destaca os atuais investimentos que a operadora tem realizado em Colatina. >

“Vamos inaugurar, neste final de semana, nossa maternidade, a primeira direcionada exclusivamente para gestantes, oferecendo um parto humanizado, com conforto e toda a segurança que a gestante da nossa região Noroeste necessita. O PA virtual entrou em funcionamento em nosso pronto-socorro para dinamizar os atendimentos. E também efetivamos a construção de um laboratório para dar mais agilidade aos exames" Alexandre Filippe Diretor-presidente da Unimed Noroeste Capixaba

Lojas Mercadão

Martinho Demoner, da Lojas Mercadão Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

Martinho Demoner, proprietário da Lojas Mercadão, lista os motivos que fizeram o grupo empresarial escolher o Espírito Santo como casa, há 52 anos. >

“O Espírito Santo é uma terra fértil. É um estado promissor, pequeno no tamanho, mas grande nas oportunidades, que está sempre à frente. O Mercadão já está nas principais cidades do Estado, mas é preciso buscar sempre crescimento e investir. Um atendimento de qualidade requer mão de obra qualificada, produtos de qualidade, instalações adequadas. É isso que faz com que a empresa seja lembrada” Martinho Demoner Proprietário da Lojas Mercadão

Luz e Força Santa Maria

O superintendente comercial da empresa Luz e Força Santa Maria, Alexsandre Leite Ferreira Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O superintendente comercial da empresa Luz e Força Santa Maria, Alexsandre Leite Ferreira, destacou a importância das empresas se comprometerem com o desenvolvimento regional do local onde estão.>

“Inauguramos, no início deste ano, uma subestação que dobrou nossa capacidade de fornecer energia elétrica. O último investimento foi o maior da nossa história, com um aporte de R$ 100 milhões. Mas a expansão e a melhoria da qualidade são constantes. A energia elétrica impulsiona a produção industrial, amplia as possibilidades na agricultura, permite expandir e diversificar os negócios da região” Alexsandre Leite Ferreira Superintendente comercial da Luz e Força Santa Maria

Sicoob Conexão

Diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato Crédito: Divulgação | Rede Gazeta

O diretor-executivo do Sicoob Conexão, Alair José Giuriato, reforçou os impactos positivos dos investimentos na economia local.>

“O objetivo é fazer com que a economia possa circular, gerar riqueza e empreender negócios. E isso vem acontecendo de forma bem consistente em Colatina, que é o principal polo de prestação de serviços da região Noroeste. O empresariado está cada vez mais profissional, prestando serviços de qualidade e recebendo o reconhecimento da sociedade” Alair José Giuriato Diretor-executivo do Sicoob Conexão

