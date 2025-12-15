Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Incorporadora marca data para demolir Hotel Canto do Sol

Hotel que já foi o melhor de Vitória dará lugar a um grande empreendimento, que terá mall de lojas e torres residenciais

Vitória
Publicado em 15/12/2025 às 03h00
Obras da calçada do Hotel Canto do Sol
Prédio abandonado do antigo Hotel Canto do Sol, que já foi um ícone de Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A demolição do Hotel Canto do Sol, que já foi um ícone de Vitória, já tem data para começar: logo após o fim da Casacor, que acaba no dia 6 de setembro de 2026. Ali, em um terreno de 11 mil m², em Jardim Camburi e de frente para a praia de Camburi, a MiVita Construtora, das mais jovens incorporadoras do Espírito Santo, com apenas dez anos, vai colocar de pé o seu maior empreendimento e um dos maiores do Estado, com um valor geral de vendas (VGV) que ficará na casa dos R$ 700 milhões.

Veja também

Negociação na Assembleia do ES: teto da taxa de cartório só para imóvel acima de 10 milhões

"É um projeto grande, uma entrega muito significativa e, desde o início, temos a certeza de que é importante cuidar de cada detalhe antes de efetivamente lançar o empreendimento", assinalou André Pretti, CEO da Mivita. O complexo terá um mall de lojas no térreo e duas torres residenciais.

O empreendimento do Canto do Sol é o maior de um pacote bilionário que a construtora viabilizará até 2027. O VGV total dos lançamentos dos próximos dois anos ficará em R$ 1,6 bilhão. Os empreendimentos ficarão em Vila Velha e Vitória.

Veja também

Porto de Ubu alcança marca histórica
Arthur Gerhardt: homenagem para lá de merecida
Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Bairro Jardim Camburi Vitória (ES) Mercado imobiliário

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.