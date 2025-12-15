Incorporadora marca data para demolir Hotel Canto do Sol

A demolição do Hotel Canto do Sol, que já foi um ícone de Vitória, já tem data para começar: logo após o fim da Casacor, que acaba no dia 6 de setembro de 2026. Ali, em um terreno de 11 mil m², em Jardim Camburi e de frente para a praia de Camburi, a MiVita Construtora, das mais jovens incorporadoras do Espírito Santo, com apenas dez anos, vai colocar de pé o seu maior empreendimento e um dos maiores do Estado, com um valor geral de vendas (VGV) que ficará na casa dos R$ 700 milhões.