Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Vitória
Publicado em 11/12/2025 às 16h50
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, dá entrevista para jornalistas. Crédito: Rodrigo Gavini

O governador Renato Casagrande acionou, na manhã desta quinta-feira (11), o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, e pediu providências para a liberação do ramal Piraqueaçu da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que faz a ligação com os portos de Aracruz. A estrutura está interditada, desde o dia 22 de outubro, por indígenas da região que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG).

O ministro ficou de mandar uma equipe de Brasília para tentar resolver a questão. A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também foi envolvida no problema. A expectativa é de que a solução saia o quanto antes, afinal, já são 50 dias de interdição e a reclamação dos manifestantes é em cima de um acordo fechado há mais de um ano.

A Vale, que é a responsável pela via, não conseguiu sanar o problema. Além de solucionar a questão de momento, o objetivo é evitar que o trecho siga sendo fechado por manifestantes a todo tempo. O ramal que conecta a única ferrovia operacional do Estado ao complexo portuário que está se desenvolvendo na região de Barra do Riacho, corta terras indígenas e é constantemente fechado durante protestos, causando enorme insegurança operacional aos usuários e, claro, afastando investimentos.

