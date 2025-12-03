Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Papo de Valor #18: a aposta alta do Espírito Santo em logística

O último episódio da série "Espírito Santo - Plataforma Logística do Brasil" é com Gustavo Serrão, CEO da Vports, e Anderson Carvalho, diretor do Porto da Imetame. Os dois acreditam que o Estado vai tornar-se um concentrador nacional de cargas

Vitória
Publicado em 03/12/2025 às 03h00

O último episódio da série “Espírito Santo - Plataforma Logística do Brasil”, do videocast Papo de Valor, reuniu o CEO da Vports, Gustavo Serrão, e o diretor do Porto da Imetame, Anderson Carvalho. Os dois estão muito animados com as oportunidades que estão se abrindo para o Estado, de Norte a Sul.

“Muita gente pode ver como concorrência, e claro que isso existe, mas enxergo muito mais como projetos que se complementam, cada um cumprindo um papel. O Espírito Santo é muito bem localizado e passa a ter projetos capazes de movimentar muita carga, o Brasil precisa disso. Estou muito confiante com o que está por vir”, assinalou Serrão.

“A Imetame vai se apresentar como um porto capaz de concentrar e distribuir carga do Brasil para o mundo. Vejo o Espírito Santo, com todos os seus projetos, se apresentando como um importante hub para o país, como uma alternativa de auxílio para Santos. Nem olho Santos como concorrente, afinal, é um agregador natural. Precisamos de boas conexões com o Brasil Central para decolarmos de vez”, argumentou Carvalho.

Eles falaram sobre descomissionamento, transbordo de petróleo, Complexo Portuário de Vitória, Aracruz e muito mais.

Abdo Filho entrevista Gustavo Serrão (azul), CEO da Vports, e Anderson Carvalho, diretor do Porto da Imetame
Abdo Filho entrevista Gustavo Serrão (azul), CEO da Vports, e Anderson Carvalho, diretor do Porto da Imetame. Crédito: Farley Sil

