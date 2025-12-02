Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Movimento empresarial passa a ter representação em Vitória

Empresários de Vitória se reuniram e vão criar a Assevix, Associação dos Empresários de Vitória. O lançamento será no próximo dia 8

Vitória
Publicado em 02/12/2025 às 16h39
Cenas de Vitória
Prédios da orla de Vitória, Capital do Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros

Empresários de Vitória se reuniram e vão criar a Assevix, Associação dos Empresários de Vitória. O lançamento será no próximo dia 8. A instituição vai funcionar nos mesmos moldes de outras entidades municipais espalhadas pelo Estado e será ligada ao Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. Entre as grandes cidades capixabas, a Capital era a única que não tinha esse tipo de representação.

Veja também

Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026
Mais uma indústria do ES preocupada com "derrame" de produção asiática no Brasil
Plano de investimento da Petrobras serve de alerta para o Espírito Santo

“Vitória precisava de uma entidade capaz de dar voz aos empresários de forma técnica e apartidária. A criação da associação fortalece o ambiente de negócios da Capital e abre espaço para debates mais qualificados, que ajudem a orientar investimentos e gerar desenvolvimento para toda a cidade”, explicou Paulo Henrique Corrêa, sócio da Valor Investimentos.

“Estamos vivendo transformações rápidas no ambiente econômico, e Vitória precisa estar preparada para se posicionar de forma competitiva. A Assevix nasce para unir as empresas da Capital, promover diálogo qualificado e contribuir para soluções que impulsionem inovação, eficiência e crescimento sustentável”, disse Lucas Richa, diretor Financeiro do Grupo Comprocard.

Já são mais de 30 empresas envolvidas com a instituição. A primeira diretoria da Assevix será escolhida em 2026.

Veja também

Esgoto na Serra: prefeitura aponta problemas e empresários falam em "trava"
Ásia é fundamental na expansão do café conilon
ES chama a atenção de gigantes europeus em negócio bilionário

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Vitória (ES) Política

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.