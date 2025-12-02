Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026

Vports revitaliza estrutura ferroviária e de galpões no complexo portuário . Crédito: Carlos Alberto Silva

O Complexo Portuário de Vitória passou muitos anos sem receber operações ferroviárias. Pode parecer estranho para um porto, mas é a realidade de uma estrutura que, por décadas, recebeu investimentos aquém do necessário. A Vports, concessionária que assumiu a operação no final de 2022, anunciou que o complexo voltará a receber carga por meio de ferrovia em 2026. Um novo contrato de longo prazo, 17 anos, firmado com a Multilift Logística, prevê a construção de uma moega ferroviária para descarregamento de ferro-gusa. A nova estrutura deve ser entregue no primeiro semestre de 2026. Na sequência, a operação da carga ocorrerá por meio de parceria entre Vports, Multilift e VLI (concessionária responsável pela Ferrovia Centro Atlântica, que traz e leva carga para o Brasil Central).

“A celebração deste contrato de 17 anos nos trará ganhos de eficiência e produtividade na movimentação de cargas pelo Espírito Santo, representando um passo estratégico para elevar a competitividade logística do Estado. E esse é só o começo. Fechar um contrato de longo prazo, aliado à integração do porto com a ferrovia, abre inúmeras possibilidades de desenvolvimento e diversificação”, afirmou Rafael Fattorelli, Diretor Presidente da Multilift.

“Essa parceria com a Vports evidencia o olhar da VLI para o Espírito Santo. Reconhecemos o potencial capixaba e acreditamos que esses investimentos serão mais uma oportunidade de ampliar a conexão do litoral com o interior do país, por meio do transporte ferroviário, que é mais eficiente, sustentável e seguro. Oferecer mais alternativas logísticas para os clientes é o caminho para tornar a economia brasileira mais competitiva e gerar valor para o estado”, assinalou Fábio Marchiori, CEO da VLI.

Mais de R$ 100 milhões serão investidos por Vports e parceiros para viabilizar as operações no Cais de Capuaba (em Vila Velha), incluindo a recuperação da pera ferroviária, ampliação de capacidade estática para granéis sólidos, melhoria de infraestrutura, além de investimentos em automação. “A recuperação de toda a estrutura em Capuaba e a preparação para o início das operações em 2026 têm importância estratégica por favorecer a atração de novas cargas e a abertura de outras rotas, como uma possível e inédita ligação entre o Espírito Santo e o Centro-Oeste como um todo, além de destinos mais específicos como Goiás e o Triângulo Mineiro”, disse o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão. “A preparação para início das operações ferroviárias somada à possibilidade de receber navios com porte bruto maior, de até 83 mil toneladas, ampliará as possibilidades de trabalhar granéis, como grãos e fertilizantes”.

A Gazeta integra o Saiba mais