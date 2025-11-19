Abdo Filho
Papo de Valor #16: O melhor para o ES é investir em eficiência logística

O videocast da coluna inicia uma série, com três episódios, sobre o Espírito Santo como plataforma logística do Brasil. Ricardo Ferraço, vice-governador do ES, e Renan Chieppe, presidente da Fetransportes, falam sobre o desafio das conexões

Vitória
Publicado em 19/11/2025 às 03h00

O videocast Papo de Valor começa a exibir, nesta quarta-feira (19), a série "Espírito Santo - Plataforma Logística do Brasil". Serão três episódios, a serem publicados até o dia 3 de dezembro, sempre às quartas. Mostraremos as muitas oportunidades pela frente e, claro, os obstáculos. Vamos iniciar os trabalhos apontando os desafios de conexão, afinal, os projetos portuários estão saindo do papel em toda costa do Espírito Santo, mas precisam de corredores mais eficientes - rodoviários, ferroviários e marítimos - para movimentar as cargas das demais regiões do país. Os próximos episódios serão: "Hub do Norte" e "O Complexo Portuário de Vitória e o Porto Central".

Os convidados do primeiro capítulo são Renan Chieppe, vice-presidente do Grupo Águia Branca e presidente da Federação dos Transportes do Espírito Santo, e Ricardo Ferraço, vice-governador do Estado e responsável por acompanhar as negociações das ferrovias e rodovias que interessam ao Espírito Santo em nome do governo capixaba. "O Brasil tem uma enorme produção, veja o agronegócio no Brasil Central, mas tem dificuldades na hora de escoar. O Espírito Santo tem projetos portuários privados já saindo do papel, com data para inaugurar, mas precisa de conexões eficientes para movimentar a carga de maneira adequada", assinalou Ferraço.

"Para ser um grande operador logístico é preciso ter eficiência. Não estou falando de rodovia ou ferrovia, mas de todo o arranjo. Nesse padrão que estamos falando, a intermodalidade é mandatória. O Parklog (planejamento estratégico que está sendo desenvolvido no Norte e que será implantado no Sul do Estado) é muito importante para isso. Tenho certeza que tudo isso pode ser uma fronteira de grande desenvolvimento para o Estado", disse Chieppe.

Eles também falaram sobre: BR 101, BR 262, BR 259, renovação da Ferrovia Centro Atlântica, EF 118 (Vitória ao Rio) e sobre os investimentos em vias locais. 

Abdo Filho entrevista o vice-governador Ricardo Ferraço (de branco) e o presidente da Fetransportes-ES, Renan Chieppe
Abdo Filho entrevista o vice-governador Ricardo Ferraço (de branco) e o presidente da Fetransportes-ES, Renan Chieppe . Crédito: Farley Sil

