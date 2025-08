Papo de Valor #13: problemas do comércio internacional brasileiro vão além do tarifaço

"O lado bom de toda essa questão do tarifaço é que todo mundo passou a falar disso , ou seja, passou a falar de comércio internacional. Parecia até futebol. Precisamos mesmo falar, porque o comércio internacional é muito importante para o Brasil e mais ainda para o Espírito Santo", disse Everton Wutke, sócio do Grupo Quattror, plataforma capixaba de comércio internacional, e presidente da Abece (Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior), o entrevistado da nova edição do Papo de Valor, videocast da coluna. "Precisamos falar de infraestrutura, de burocracia, de tecnologia, reforma tributária, enfim, as questões que envolvem o comércio internacional brasileiro vão muito além do tarifaço".

Primeiro capixaba a assumir a Abece, que reúne as mais importantes tradings de comércio exterior do Brasil, Wutke está mais do que convencido de que o Espírito Santo tem tudo para tornar-se de fato uma plataforma nacional de movimentação de cargas. "Nosso grande gargalo eram os portos. Temos, hoje, complexos em obras e em expansão. O Espírito Santo é um Estado organizado e que possui um relevante parque de armazéns logísticos, inclusive com mão de obra especializada. Isso não se consegue em qualquer lugar. Precisamos estar atentos apenas às ligações terrestres com os demais estados brasileiros, com as rodovias e ferrovias. Não tenho a menor dúvida de que o Estado está preparado para ser uma importante plataforma de movimentação de cargas internacionais para o Brasil".