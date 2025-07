Grupo Quattror, do Espírito Santo, anuncia expansão dos negócios

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

A capixaba Quattror, relevante plataforma de comércio internacional, está ampliando as suas atividades. O grupo está colocando no mercado a Nix Intralogística, empresa que atuará na logística de terceiros ou 3PL (Third-Party Logistics), que é quando uma companhia assume a gestão total ou parcial das operações de seus clientes, da entrada de mercadorias à expedição. A Quattror está fazendo um investimento de R$ 10,5 milhões em um armazém triple A no SerraLog, complexo logístico instalado na Serra. A Nix começa a funcionar em agosto.

“É mais do que um operador logístico, ela representa um passo decisivo no nosso plano estratégico de integrar, em um único ambiente, todas as soluções que uma empresa precisa para operar com alta performance. Combinamos tecnologia de ponta, visão de negócio e um ecossistema completo para entregar uma experiência logística end-to-end, com visibilidade em tempo real e análises preditivas que apoiam decisões mais inteligentes”, explicou Everton Wutke, sócio e diretor de Novos Negócios do Grupo Quattror. O galpão tem 11.700 m² de área construída, 13 mil posições-palete, 19 docas e ambiente 100% climatizado. Serão 100 empregos diretos nos primeiros 18 meses de funcionamento.

"É mais um passo dentro de um processo estratégico de verticalização, de prestar um serviço completo para o cliente. O nosso grupo, o nosso ecossistema, possui onze empresas, quase todas elas se complementam, integram uma plataforma de serviços logísticos. Estou falando da financeira, de despacho aduaneiro, de agente de cargas, enfim, um portfólio bastante completo e linkado em um único lugar. Estamos mirando empresas de fora que querem passar a operar no Estado, que é um relevante hub de distribuição", explicou Wutke. "É uma empresa que pode escalar tanto dentro como fora do Espírito Santo. A Nix representa mais um passo estratégico do Grupo na expansão de sua atuação com foco em inovação, eficiência e excelência operacional".

De Vila Velha, a Quattror está entre as mais importantes plataformas logísticas do Espírito Santo.

A Gazeta integra o Saiba mais