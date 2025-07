Papo de Valor #12: "o momento é de fazer uma reflexão em cima do seu negócio", diz sócio da XP sobre tarifaço

O Papo de Valor, videocast da coluna, desta sexta-feira (11), faz um aprofundamento sobre os impactos da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em cima de todas as exportações brasileiras para a maior economia do planeta. O nosso convidado é o capixaba Rafael Furlanetti, sócio da XP, diretor da Federação Brasileira de Bancos, presidente da Associação Nacional das Corretoras de Valores e colunista de A Gazeta.

"O histórico mostra que o diálogo é mais resolutivo do que partir para o conflito com os Estados Unidos. Não acho que confrontar seja o melhor caminho para a solução. É importante manter o sangue muito frio. Lá no mercado financeiro dos Estados Unidos eles dão o seguinte conselho: é preciso aguardar, com calma, a passagem do tempo entre o que o Trump fala e o que de fato acontecerá. Isso vem desde o primeiro mandato".