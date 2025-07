Grupo Tristão vai montar nova fábrica de cafés especiais

Sede do Grupo Tristão, em Viana, Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

Enquanto monta o planejamento de longo prazo para a área de 400 mil m² que acaba de comprar em Aracruz, Norte do Espírito Santo, o Grupo Tristão iniciou investimentos da ordem de R$ 20 milhões no complexo de Viana. A principal novidade é a construção de uma nova fábrica da Realcafé Reserva, unidade de cafés especiais do grupo capixaba.

"O consumo de cafés de alta pontuação vem crescendo muito. O Espírito Santo se especializou na produção de café de alta qualidade e o consumidor deu a resposta. Estamos montando uma nova fábrica, moderna e completa, com torrador de 50 quilos e envase. A nossa produção vai alcançar as 100 toneladas por ano", explicou Sérgio Tristão, presidente do grupo.

Além do investimento na nova planta, um novo armazém, com 4 mil m², será construído para atender a todos os negócios da empresa: Tristão Trading, Realcafé, Realcafé Reserva e Cafuso. Com o mercado de café em forte expansão, o Grupo Tristão vem expandindo o seu parque de armazenagem, em operação desde o início dos anos 70. Em 2022, três silos começaram a funcionar em Viana, um aporte de R$ 60 milhões, mas a demanda é forte.

"Precisamos ampliar, modernizar e dar mais eficiência à nossa armazenagem. Deve ser o nosso primeiro em Aracruz, que é o futuro da empresa, mas, claro, seguiremos investindo em Viana. Serão mais 4 mil m² de galpões", assinalou Tristão.

