ES 500: planejamento estratégico só dará certo se for entendido como um plano de Estado

"O Espírito Santo é um caso praticamente único no Brasil, que, aliás, trato como exemplo. Essa capacidade de diálogo do governo com o setor privado, com entrega de resultados, é muito estratégica. Isso faz falta aos Estados e também ao governo federal. Aqui vocês estão apresentando um planejamento de dez anos, será que o governo federal, como um todo, sabe onde quer estar daqui a três anos? A maior parte do Brasil está em um processo político viciado, que observa o curto prazo, interesses paroquiais, a próxima eleição... Nada de estratégia. O Espírito Santo, e eu acompanhei bem isso lá atrás, sofreu muito com os desmandos dos anos 90 e início dos anos 2000. Ali o Estado conseguiu montar uma estrutura, inclusive política, que permitiu chegar nesse estágio atual. É muito importante manter a estratégia de pé, como uma política de Estado que tanto tem feito bem ao Espírito Santo", elogiou Jorge Gerdau, um dos empresários mais importantes do país, que esteve, nesta quinta-feira (03), em Vitória para o lançamento do Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo ES 500 Anos, uma construção que envolveu setor produtivo e governo do Estado.