Sicoob vai destinar R$ 4 bi para o agro do Espírito Santo

Plantação de mamão no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/SECOM-ES

O governo federal lançou, na terça-feira (1º), o Plano Safra 2025/2026. São R$ 594 bilhões, com juros subsidiados, para financiar a produção do agro - familiar às grandes fazendas - em todo o Brasil. O Sistema Sicoob Espírito Santo, que é um dos maiores financiadores da agropecuária capixaba, vai colocar R$ 4 bilhões à disposição do mercado, 5,2% acima do volume da safra passada. A expectativa é de que mais de 15 mil produtores façam a captação.

"Nesta safra, vamos ampliar também o volume de recursos próprios disponibilizados, o que é um indicativo da confiança e da relação do Sicoob no setor rural. Boa parte das nossas lideranças conhecem o agro de perto, porque também são produtores rurais. Além disso, atuamos de forma regionalizada porque nascemos aqui. Isso nos dá sensibilidade para entender os desafios e oportunidades do campo e oferecer soluções coerentes com a realidade", assinalou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES e produtor de café conilon, Bento Venturim.

Com as taxas de juros no Brasil em alta, o dinheiro destinado para custeio aumentou no geral: de R$ 401,3 bi para R$ 414,7 bilhões. Em contrapartida, o capital para investimentos caiu de R$ 107,3 bi para R$ 101,5 bi. As taxas cobradas também avançaram. Na Safra 2024-2025, o programa para irrigação cobrava juros anuais de 10,5%, agora, está em 12,5%. O famoso Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) saiu de uma taxa de 8% ao ano para 12,5%.

O sistema regional Sicoob ES, reconhecido como o maior grupo empresarial do Espírito Santo pelo Anuário IEL em 2023 e 2024, conta com 204 pontos de atendimento, mais de 900 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, na Bahia e em São José dos Campos (SP).

