Importação de carros pelo ES segue forte e gigante renova licença extraordinária

Chegada de carros elétricos BYD no terminal da Log-In, em Vila Velha. . Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre janeiro e maio de 2025, entraram pelos portos do Espírito Santo 68.985 carros. O volume é 10,3% acima do registrado no mesmo período de 2024, melhor ano da história para o segmento, quando foram movimentados 62.540 veículos pelo Estado. Estes são os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços consolidados pelo Sindiex (entidade que representa as empresas do comércio internacional no ES), mas a informação é de que o mês de junho foi muito forte.

Diante de um cenário com muitos carros entrando e pouco espaço alfandegado, as importadoras tiveram de novamente recorrer à Receita Federal para que a Alfândega de Porto de Vitória liberasse áreas de estocagem em regime extraordinário. A Timbro, uma das maiores tradings do Brasil, com forte atuação no Estado, fez a solicitação no começo de junho e foi autorizada pelo Fisco a fazer a operação. A companhia tem até 31 de julho para receber os veículos na área combinada e até o final de agosto para fazer 100% da nacionalização.

O uso temporário de áreas não alfandegadas para a recepção de veículos importados foi uma solução costurada, entre o final de 2023 e início de 2024, por Receita Federal, empresas do comércio internacional e entidades ligadas ao segmento para que o Espírito Santo, porta de entrada de algo próximo a 40% dos carros importados pelo Brasil, desse conta do movimento crescente. Mesmo sendo uma autorização com data para acabar, os espaços precisam seguir uma rígida regulamentação estabelecida pela Receita.

Não foi por acaso que o mês de junho foi de muito movimento. Em 1º de julho o governo federal subiu novamente o imposto de importação em cima de carros elétricos e híbridos. As montadoras e importadoras deram uma acelerada para aproveitar as taxas mais baixas. Trata-se do cumprimento de um cronograma de aumento gradual iniciado em janeiro de 2024. Hoje, os elétricos importados pagam 25% de imposto, os híbridos 30% e os híbridos plug-in 28%. Em julho do ano que vem, todos os modelos passarão a pagar 35% de imposto de importação.

A Gazeta integra o Saiba mais