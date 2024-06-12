Carros importados: Receita Federal libera uso temporário de áreas no ES

Toda importação ou exportação tem que passar por um recinto alfandegado, local controlado pela Receita Federal para ser desembaraçado. Uma série de requisitos de controle e segurança precisam ser cumpridos para que a área seja considerada alfandegada. Tudo é fiscalizado pela Alfândega. No ano passado, foram importados, pelo Espírito Santo, 90 mil carros - US$ 2 bilhões, mais de R$ 10 bilhões na cotação atual. Para 2024, a expectativa é de que se aproxime dos 120 mil.