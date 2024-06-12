Shell vai fornecer gás natural para toda a fábrica da Suzano, em Aracruz

Fábrica de celulose da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Em 1º de julho, a Shell Energy Brasil passará a fornecer 240 mil m³ de gás natural por dia para a fábrica da Suzano, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Assim, todo o gás utilizado pela companhia na sua operação virá da multinacional de energia. A capacidade somada de todas as linhas de produção da unidade é de 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano. Trata-se de uma migração total via mercado livre de energia. O contrato vale por 30 meses, os valores envolvidos não foram divulgados.

O movimento é uma demonstração de que a Shell está com apetite aqui no Espírito Santo. No início do ano, a companhia já havia celebrado dois contratos no Estado, com a Vale e com a Biancogres. Nos dois casos a migração foi parcial, já que parte do gás utilizado pelas duas empresas segue sendo fornecido pela ES Gás, que é a distribuidora de gás responsável por abastecer o Espírito Santo.