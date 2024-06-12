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Energia

Shell vai fornecer gás natural para toda a fábrica da Suzano, em Aracruz

O movimento é uma demonstração de que a Shell está com apetite aqui no Espírito Santo. No início do ano, a companhia já havia celebrado dois contratos: Vale e Biancogres

Públicado em 

12 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica de celulose da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Em 1º de julho, a Shell Energy Brasil passará a fornecer 240 mil m³ de gás natural por dia para a fábrica da Suzano, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Assim, todo o gás utilizado pela companhia na sua operação virá da multinacional de energia. A capacidade somada de todas as linhas de produção da unidade é de 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano. Trata-se de uma migração total via mercado livre de energia. O contrato vale por 30 meses, os valores envolvidos não foram divulgados.

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O movimento é uma demonstração de que a Shell está com apetite aqui no Espírito Santo. No início do ano, a companhia já havia celebrado dois contratos no Estado, com a Vale e com a Biancogres. Nos dois casos a migração foi parcial, já que parte do gás utilizado pelas duas empresas segue sendo fornecido pela ES Gás, que é a distribuidora de gás responsável por abastecer o Espírito Santo.
Visto como um combustível de transição - dos fósseis para os verdes -, o gás natural vem sendo cada vez mais demandado pela indústria em geral. O recurso ainda é limitado no Brasil, mas as empresas de energia, de olho em um mercado que só faz crescer, têm se empenhado para atender a demanda.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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