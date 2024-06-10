Parceria VIX e Suzano: caminhão elétrico mais potente do Brasil começa a operar no ES

Caminhão elétrico da VIX carregado de celulose Crédito: Divulgação/Suzano

Desenvolvido por engenheiros e técnicos da VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca, o caminhão Atlas, o primeiro veículo elétrico a conseguir alcançar a capacidade máxima de tração (120 toneladas), começou a operar, ainda em período de teste, dentro da unidade da Suzano, em Aracruz. O lançamento oficial deste marco tecnológico acontecerá nesta terça-feira (11), na Suzano.

O caminhão elétrico com capacidade para 120 toneladas representa um avanço considerável em relação às capacidades convencionais de carga, que ficam, na média, em 40 toneladas totais (peso do caminhão e da carga). Desenvolvido a partir de um chassi Mercedes Benz modelo Axor 3344, o Atlas passou por uma adaptação para operar com propulsão elétrica. Graças às baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), o veículo pode economizar até 8,3 mil litros de diesel por mês e evitar a emissão de 21 toneladas de CO2. O veículo será usado no transporte de celulose entre a fábrica e Portocel, terminal por onde o produto é exportado. O objetivo da companhia é reduzir em 20% a emissão de poluentes no trajeto.

"A parceria com a VIX Logística é estratégica para nós, e esse teste representa um marco em nossos esforços para impulsionar a inovação em nossas operações. Acreditamos que essa iniciativa abre caminho para soluções de transporte mais limpas e eficientes", afirma Beatriz Nalevaiko Venturini, gerente de Excelência Operacional da Suzano.

Elias Alves, diretor da VIX e responsável pelo VIVA (VIX Veículos Autônomos), vertical de negócios que desenvolveu o caminhão elétrico Atlas, destaca o trabalho que vem sendo desenvolvido. "Ter um drive de inovação dentro da empresa nos permite testar soluções criativas e arrojadas. A adoção de tecnologias eficientes e sustentáveis é uma grande tendência do mercado".