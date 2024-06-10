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Tecnologia

Parceria VIX e Suzano: caminhão elétrico mais potente do Brasil começa a operar no ES

Com capacidade para 120 toneladas o veículo representa um avanço considerável em relação às capacidades convencionais de carga, que ficam, na média, em 40 toneladas totais

Públicado em 

10 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Caminhão elétrico da VIX carregado de celulose
Caminhão elétrico da VIX carregado de celulose Crédito: Divulgação/Suzano
Desenvolvido por engenheiros e técnicos da VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca, o caminhão Atlas, o primeiro veículo elétrico a conseguir alcançar a capacidade máxima de tração (120 toneladas), começou a operar, ainda em período de teste, dentro da unidade da Suzano, em Aracruz. O lançamento oficial deste marco tecnológico acontecerá nesta terça-feira (11), na Suzano.  
O caminhão elétrico com capacidade para 120 toneladas representa um avanço considerável em relação às capacidades convencionais de carga, que ficam, na média, em 40 toneladas totais (peso do caminhão e da carga). Desenvolvido a partir de um chassi Mercedes Benz modelo Axor 3344, o Atlas passou por uma adaptação para operar com propulsão elétrica. Graças às baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), o veículo pode economizar até 8,3 mil litros de diesel por mês e evitar a emissão de 21 toneladas de CO2. O veículo será usado no transporte de celulose entre a fábrica e Portocel, terminal por onde o produto é exportado. O objetivo da companhia é reduzir em 20% a emissão de poluentes no trajeto.

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"A parceria com a VIX Logística é estratégica para nós, e esse teste representa um marco em nossos esforços para impulsionar a inovação em nossas operações. Acreditamos que essa iniciativa abre caminho para soluções de transporte mais limpas e eficientes", afirma Beatriz Nalevaiko Venturini, gerente de Excelência Operacional da Suzano.
Elias Alves, diretor da VIX e responsável pelo VIVA (VIX Veículos Autônomos), vertical de negócios que desenvolveu o caminhão elétrico Atlas, destaca o trabalho que vem sendo desenvolvido. "Ter um drive de inovação dentro da empresa nos permite testar soluções criativas e arrojadas. A adoção de tecnologias eficientes e sustentáveis é uma grande tendência do mercado".
A Suzano e a VIX Logística iniciaram os testes do Atlas em maio. A autonomia do veículo e seu desempenho operacional estão sendo monitorados e o objetivo é expandir a utilização para outras operações da companhia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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