Papo de Valor #04: "o segredo da inovação é a simplicidade", afirma Gustavo Caetano

O Papo de Valor #04 é com Gustavo Caetano, idealizador da Sambatech (líder em soluções digitais), fundador da Associação Brasileira de Startups, conselheiro de empresas e autor dos livros Pense Simples e Faça Simples. Especialista em inovação, Caetano esteve em Vitória para falar sobre o futuro. Ele participou de um encontro do ES 500 anos, plano criado pelo Espírito Santo em Ação em parceria com o governo do Estado com o objetivo de acelerar o desenvolvimento capixaba até 2035, onde foi lançada a 4ª edição do projeto Made in ES, da Rede Gazeta, que visa mostrar e alavancar os empreendimentos e os empreendedores locais.

Caetano considera o Espírito Santo muito bem posicionado, mas chama a atenção para a necessidade de uma guinada na educação (não apenas daqui). "Tem que mudar o jeito de fazer lá na base. Não é ficar pensando o tempo todo em passar no Enem, ficar decorando textos para isso... É trazer o jovem para o processo. Não é ficar só recebendo conhecimento, mas saber fazer o conhecimento girar, é saber agregar valor. O processo de inovação é assim, a escola tem que dar essa base. Ou fazemos isso ou não conseguiremos competir globalmente. O jovem tem de ter a capacidade de aprender o tempo inteiro, é diferente da escola do passado, da universidade do passado".

O especialista que as empresas, muitas vezes, complicam o processo inovador. "Inovação está ligada à simplicidade, mas tendemos a não achar isso, tendemos a achar que trata-se de criar algo novo, que nunca ninguém fez. Não é bem assim. Nas empresas, geralmente, pensa-se antes na tecnologia e depois no problema a ser resolvido. Todo mundo, hoje, quer usar Inteligência Artificial, mas vai lá perguntar os motivos. Poucos vão saber te responder. Não vai andar".

Por fim, falou sobre as potencialidades do Estado. "Onde o Espírito Santo é bom? Onde ele pode entregar resultados muito melhores que os demais? É no comércio exterior? É na logística? É na indústria de mineração? Há boas possibilidades aqui e em outros segmentos, mas o ponto é criar um ambiente tal que vai atrair boas universidades, boas empresas, startups vão começar a surgir... O poder do foco muda o ponteiro".

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