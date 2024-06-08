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Negócios

Papo de Valor #04: "o segredo da inovação é a simplicidade", afirma Gustavo Caetano

A quarta edição do Papo é com Gustavo Caetano, especialista em inovação, escritor e conselheiro de várias empresas. Ele aponta os problemas normalmente enfrentados na hora da transformação digital e dá dicas

Públicado em 

08 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Papo de Valor #04 é com Gustavo Caetano, idealizador da Sambatech (líder em soluções digitais), fundador da Associação Brasileira de Startups, conselheiro de empresas e autor dos livros Pense Simples e Faça Simples. Especialista em inovação, Caetano esteve em Vitória para falar sobre o futuro. Ele participou de um encontro do ES 500 anos, plano criado pelo Espírito Santo em Ação em parceria com o governo do Estado com o objetivo de acelerar o desenvolvimento capixaba até 2035, onde foi lançada a 4ª edição do projeto Made in ES, da Rede Gazeta, que visa mostrar e alavancar os empreendimentos e os empreendedores locais.
Caetano considera o Espírito Santo muito bem posicionado, mas chama a atenção para a necessidade de uma guinada na educação (não apenas daqui). "Tem que mudar o jeito de fazer lá na base. Não é ficar pensando o tempo todo em passar no Enem, ficar decorando textos para isso... É trazer o jovem para o processo. Não é ficar só recebendo conhecimento, mas saber fazer o conhecimento girar, é saber agregar valor. O processo de inovação é assim, a escola tem que dar essa base. Ou fazemos isso ou não conseguiremos competir globalmente. O jovem tem de ter a capacidade de aprender o tempo inteiro, é diferente da escola do passado, da universidade do passado".
O especialista que as empresas, muitas vezes, complicam o processo inovador. "Inovação está ligada à simplicidade, mas tendemos a não achar isso, tendemos a achar que trata-se de criar algo novo, que nunca ninguém fez. Não é bem assim. Nas empresas, geralmente, pensa-se antes na tecnologia e depois no problema a ser resolvido. Todo mundo, hoje, quer usar Inteligência Artificial, mas vai lá perguntar os motivos. Poucos vão saber te responder. Não vai andar".

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Por fim, falou sobre as potencialidades do Estado. "Onde o Espírito Santo é bom? Onde ele pode entregar resultados muito melhores que os demais? É no comércio exterior? É na logística? É na indústria de mineração? Há boas possibilidades aqui e em outros segmentos, mas o ponto é criar um ambiente tal que vai atrair boas universidades, boas empresas, startups vão começar a surgir... O poder do foco muda o ponteiro".
O Papo de Valor é o videocast aqui da coluna. Também é possível assistir no YouTube e ouvir no Spotify.
Gustavo Caetano
Gustavo Caetano, especialista em inovação e empreendedorismo Crédito: ES500/divulgação

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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