Dono das Paletitas: grupo do ES lança nova frente de negócios

O Grupo Lamoia, do empresário Wanderson Lamoia, de Piúma, Sul do Espírito Santo, está colocando para andar uma nova frente de negócios. A empresa vai lançar, ainda em junho, a iCream, empreendimento dedicado a pensar e fornecer produtos para outras empresas, o famoso B2B (business to business). A dona das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon vai vender produtos específicos para outros negócios dentro do mercado de sobremesas geladas.