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Dono das marcas Paletitas e Luigi quer mais 2 mil pontos de venda

O grupo capixaba Sorvetes Lamoia, de Piúma, está com o pé no acelerador. Objetivo é ter 11 mil pontos de venda, até o final do ano, em Minas, Rio e Espírito Santo

Públicado em 

21 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Sorvetes Lamoia, da marca Paletitas, em Piúma
Fábrica da Sorvetes Lamoia, da marca Paletitas, em Piúma Crédito: Divulgação
O grupo capixaba Sorvetes Lamoia, de Piúma, Sul do Espírito Santo, está com o pé no acelerador, e não é só por causa do verão. Dono de marcas consagradas, como Paletitas e Luigi, a companhia lançou novos produtos - Real Gelato e Açaí Natuzon - e pretende abrir mais 2 mil pontos de venda até o final de 2024, chegando a 11 mil. Hoje, os 9 mil estão espalhados por Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas, aliás, é o grande foco dessa nova onda de expansão.
“Eram seis novos pontos por mês, chegamos a 10 e pretendemos alcançar a marca de 12 novas lojas por mês com a temporada de verão. Temos trabalhado na estruturação de uma equipe específica para atuar na região da Grande Belo Horizonte, criando oportunidades e expandindo nossa presença. A ideia é contemplar a região metropolitana até João Monlevade, no sentido na BR 262, e Conselheiro Lafaiete, na BR 040", explica Wanderson Lamoia, presidente da empresa.
A expansão dos pontos de venda, claro, repercute no faturamento do grupo. Em 2023, a expansão ficou na casa do 35%, para 2024, a expectativa é de um incremento de 45%. Crescer tão rápido exige precaução. "Temos cuidado e atenção a todas as etapas do processo, da produção à comercialização. Investimos em qualidade de matérias-primas. Nosso açaí, por exemplo, é orgânico e tem o menor percentual de açúcares do mercado. Também investimos em um novo equipamento que aumentou nossa capacidade de produção de sorvete de 8,9 mil litros por hora para 10, 7 mil litros por hora, atendendo a demanda para a temporada de verão”, assinalou Lamoia.
O Real Gelato e o Açaí Natuzon são produtos de maior valor agregado, uma fábrica de açaí está sendo montada pela empresa na Itália. A expansão das vendas se dará em uma estratégia diferente, observando o mercado interno e externo. "Acabamos de abrir uma nova loja no Aeroporto de Vitória, em um modelo que atende os dois produtos, e pode ser replicado em outros aeroportos do país, além de shoppings”, adiantou o executivo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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