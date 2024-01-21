Dono das marcas Paletitas e Luigi quer mais 2 mil pontos de venda

Fábrica da Sorvetes Lamoia, da marca Paletitas, em Piúma Crédito: Divulgação

O grupo capixaba Sorvetes Lamoia, de Piúma, Sul do Espírito Santo, está com o pé no acelerador, e não é só por causa do verão. Dono de marcas consagradas, como Paletitas e Luigi, a companhia lançou novos produtos - Real Gelato e Açaí Natuzon - e pretende abrir mais 2 mil pontos de venda até o final de 2024, chegando a 11 mil. Hoje, os 9 mil estão espalhados por Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas, aliás, é o grande foco dessa nova onda de expansão.

“Eram seis novos pontos por mês, chegamos a 10 e pretendemos alcançar a marca de 12 novas lojas por mês com a temporada de verão. Temos trabalhado na estruturação de uma equipe específica para atuar na região da Grande Belo Horizonte, criando oportunidades e expandindo nossa presença. A ideia é contemplar a região metropolitana até João Monlevade, no sentido na BR 262, e Conselheiro Lafaiete, na BR 040", explica Wanderson Lamoia, presidente da empresa.

A expansão dos pontos de venda, claro, repercute no faturamento do grupo. Em 2023, a expansão ficou na casa do 35%, para 2024, a expectativa é de um incremento de 45%. Crescer tão rápido exige precaução. "Temos cuidado e atenção a todas as etapas do processo, da produção à comercialização. Investimos em qualidade de matérias-primas. Nosso açaí, por exemplo, é orgânico e tem o menor percentual de açúcares do mercado. Também investimos em um novo equipamento que aumentou nossa capacidade de produção de sorvete de 8,9 mil litros por hora para 10, 7 mil litros por hora, atendendo a demanda para a temporada de verão”, assinalou Lamoia.