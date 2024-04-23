Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Papo de Valor #03: fim do aluguel e da venda? As novas formas de se consumir um imóvel

O terceiro episódio do videocast da coluna mergulha no futuro do mercado imobiliário. Novas gerações querem mais mobilidade, por isso, a indústria do imóvel já está se transformando

Públicado em 

23 abr 2024 às 12:04
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O avanço da tecnologia tem mudado muito as formas de consumo em todas as indústrias e setores da economia. Por exemplo, a indústria automobilística. Até a década passada, o negócio se resumia à produção, venda e revenda de veículos. A indústria produzia e os concessionários parceiros, espalhados por todo o planeta, negociavam com a ponta. Hoje, o carro por assinatura (seja para o consumidor final ou para os milhões de motoristas de aplicativos de transporte do mundo todo, setor que explodiu nos últimos dez anos) é um braço relevante do negócio. No mercado imobiliário, a revolução é parecida. Os imóveis por assinatura, de olho em um consumidor com menos raízes e que prefere mais 'usar' do que 'ter', já são realidade em mercados como o norte-americano e o europeu e começam a ganhar muita força também por aqui.
Os convidados deste terceiro episódio do Papo de Valor, videocast da coluna, são Juarez Gustavo Soares, consultor e ex-presidente da Ademi, e Wilson Calmon, membro do conselho da CBL Loteamentos e fundador da Nazca. Vão nos ajudar a entender os caminhos, as oportunidades e os desafios.
Confira os dois primeiros episódios do videocast:

Veja Também

Papo de Valor #02: mercado imobiliário de Cariacica, Viana, Serra e Vila Velha é multioportunidade

Papo de Valor #01: as novas frentes de expansão do mercado de imóveis de Vitória

Abdo Filho entrevista Wilson Calmon e Juarez Gustavo Soares
Abdo Filho entrevista Wilson Calmon e Juarez Gustavo Soares Crédito: Farley Sil

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Inovação Mercado imobiliário Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados