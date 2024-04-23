Papo de Valor #03: fim do aluguel e da venda? As novas formas de se consumir um imóvel

O avanço da tecnologia tem mudado muito as formas de consumo em todas as indústrias e setores da economia. Por exemplo, a indústria automobilística. Até a década passada, o negócio se resumia à produção, venda e revenda de veículos. A indústria produzia e os concessionários parceiros, espalhados por todo o planeta, negociavam com a ponta. Hoje, o carro por assinatura (seja para o consumidor final ou para os milhões de motoristas de aplicativos de transporte do mundo todo, setor que explodiu nos últimos dez anos) é um braço relevante do negócio. No mercado imobiliário, a revolução é parecida. Os imóveis por assinatura, de olho em um consumidor com menos raízes e que prefere mais 'usar' do que 'ter', já são realidade em mercados como o norte-americano e o europeu e começam a ganhar muita força também por aqui.