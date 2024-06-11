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Expansão

Capixaba Vaz Desenvolvimento Imobiliário acelera fora do ES

A previsão é alcançar, nos próximos anos, R$ 3 bilhões em VGV (valor geral de vendas) nos empreendimentos que serão lançados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil

Públicado em 

11 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva de empreendimento da Vaz em Rondônia, Norte do Brasil
Perspectiva de empreendimento da Vaz em Rondônia, Norte do Brasil Crédito: Divulgação/Vaz
A Vaz Desenvolvimento Imobiliário tem quase três décadas de mercado. A empresa capixaba, muito forte em loteamentos e condomínios fechados, está acelerando o desenvolvimento de projetos fora do Espírito Santo. Não que  esteja deixando o Estado, pelo contrário, é uma ampliação dos horizontes. A previsão é alcançar, nos próximos anos, R$ 3 bilhões em VGV (valor geral de vendas) nos empreendimentos que serão lançados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.  
Em Rondônia, a Vaz se prepara para lançar empreendimentos que, somados, terão 10 mil lotes. São mais de 4 milhões de m² e VGV de R$ 1,3 bilhão. No  Mato Grosso, serão 3 milhões de m² desenvolvidos, com um valor geral de vendas de R$ 700 milhões. "Os projetos estão bem avançados no Norte e Centro-Oeste. Temos os terrenos, já fechamos muitas parcerias e alguns empreendimentos estão prestes a serem lançados. No Espírito Santo e em outros estados do Sudeste temos planos sendo executados e anunciaremos boas novidades em breve. São empreendimentos grandes, que exigem planejamento e cuidado na execução", explicou Douglas Vaz, presidente da empresa.
A empresa já tem um histórico de investimentos em Mato Grosso e Rondônia. A ideia é ampliar a presença. Assim como outros empreendedores dos mais diversos segmentos da economia, a Vaz está de olho na expansão do agronegócio, principalmente no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Há anos que é, com alguma folga, o setor que mais cresce no Brasil. Rondônia, muito embora esteja no Norte, vem observando o crescimento do agro. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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