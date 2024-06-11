Capixaba Vaz Desenvolvimento Imobiliário acelera fora do ES

Perspectiva de empreendimento da Vaz em Rondônia, Norte do Brasil Crédito: Divulgação/Vaz

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário tem quase três décadas de mercado. A empresa capixaba, muito forte em loteamentos e condomínios fechados, está acelerando o desenvolvimento de projetos fora do Espírito Santo. Não que esteja deixando o Estado, pelo contrário, é uma ampliação dos horizontes. A previsão é alcançar, nos próximos anos, R$ 3 bilhões em VGV (valor geral de vendas) nos empreendimentos que serão lançados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Em Rondônia, a Vaz se prepara para lançar empreendimentos que, somados, terão 10 mil lotes. São mais de 4 milhões de m² e VGV de R$ 1,3 bilhão. No Mato Grosso, serão 3 milhões de m² desenvolvidos, com um valor geral de vendas de R$ 700 milhões. "Os projetos estão bem avançados no Norte e Centro-Oeste. Temos os terrenos, já fechamos muitas parcerias e alguns empreendimentos estão prestes a serem lançados. No Espírito Santo e em outros estados do Sudeste temos planos sendo executados e anunciaremos boas novidades em breve. São empreendimentos grandes, que exigem planejamento e cuidado na execução", explicou Douglas Vaz, presidente da empresa.