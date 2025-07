Dono do Pretti e do Bioclínico, Fleury aponta ES como estratégico e amplia capacidade

Assim, em apenas dois anos, o gigante de São Paulo assumiu uma fatia relevante do mercado capixaba em duas frentes: a do cliente final (com Pretti e Bioclínico) e a dos laboratórios como clientes (com a CSV). Muito embora a compra da CSV já estivesse sendo tocada pelo Pardini, não foi um acaso a chegada forte no Espírito Santo também no chamado business to business (b2b ou de negócio para negócio). A companhia enxerga o Estado como estratégico.