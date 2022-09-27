Grupo mineiro compra laboratório capixaba por R$ 17,8 milhões

O Instituto Hermes Pardini infirmou ao mercado a compra de 99% do capital social da Central Sorológica de Vitoria Ltda (CSV), empresa situada na Capital capixaba. A aquisição foi de R$17,8 milhões e divulgada na última segunda-feira (26).
Segundo fato relevante da Hermes, a CSV é referência no Espírito Santo na realização de exames para outros laboratórios em análises clínicas, biologia molecular e toxicologia.
A sinergia está em linha com a estratégia da Pardini de descentralização do modelo produtivo como alavanca para oferecer atendimento mais próximo aos laboratórios, assim como um prazo de processamento de exames muito mais competitivo.
Com esses diferenciais, a companhia tende a conquistar mais clientes, além de potencializar o atendimento de apoio a hospitais e clínicas de toda a região. O valor da operação de compra é de R$ 17,8 milhões, podendo chegar a R$19,8 milhões caso metas de faturamento sejam atingidas. Segundo o aviso, Silvio Foletto, um dos fundadores do CSV, permanecerá diretamente envolvido na gestão do negócio.