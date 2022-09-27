Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aquisição

Grupo mineiro compra laboratório capixaba por R$ 17,8 milhões

Empresa da área de saúde, CSV tem sede em Vitória e agora vai pertencer a Hermes Pardini. Notícia foi divulgada na última segunda (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 11:28

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 11:28

CSV foi comprada por grupo mineiro
CSV foi comprada por grupo mineiro Crédito: Google Street View/Reprodução
O Instituto Hermes Pardini infirmou ao mercado a compra de 99% do capital social da Central Sorológica de Vitoria Ltda (CSV), empresa situada na Capital capixaba. A aquisição foi de R$17,8 milhões e divulgada na última segunda-feira (26).
Segundo fato relevante da Hermes, a CSV é referência no Espírito Santo na realização de exames para outros laboratórios em análises clínicas, biologia molecular e toxicologia.
A sinergia está em linha com a estratégia da Pardini de descentralização do modelo produtivo como alavanca para oferecer atendimento mais próximo aos laboratórios, assim como um prazo de processamento de exames muito mais competitivo.
Com esses diferenciais, a companhia tende a conquistar mais clientes, além de potencializar o atendimento de apoio a hospitais e clínicas de toda a região. O valor da operação de compra é de R$ 17,8 milhões, podendo chegar a R$19,8 milhões caso metas de faturamento sejam atingidas. Segundo o aviso, Silvio Foletto, um dos fundadores do CSV, permanecerá diretamente envolvido na gestão do negócio.

LEIA MAIS

Prio passa a ser dona de campo de petróleo no Litoral Sul do ES

Investidores reclamam de valor que Heringer quer pagar ao recomprar ações

Home office, presencial ou híbrido: o modelo de trabalho de 8 empresas do ES

Grupo Itapemirim: entenda por que a falência pode levar Piva à prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados