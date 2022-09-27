Grupo mineiro compra laboratório capixaba por R$ 17,8 milhões

CSV foi comprada por grupo mineiro Crédito: Google Street View/Reprodução

O Instituto Hermes Pardini infirmou ao mercado a compra de 99% do capital social da Central Sorológica de Vitoria Ltda (CSV), empresa situada na Capital capixaba. A aquisição foi de R$17,8 milhões e divulgada na última segunda-feira (26).

Segundo fato relevante da Hermes, a CSV é referência no Espírito Santo na realização de exames para outros laboratórios em análises clínicas, biologia molecular e toxicologia.

A sinergia está em linha com a estratégia da Pardini de descentralização do modelo produtivo como alavanca para oferecer atendimento mais próximo aos laboratórios, assim como um prazo de processamento de exames muito mais competitivo.