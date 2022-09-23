Investidores reclamam de valor que Heringer quer pagar ao recomprar ações

Acionistas minoritários da Fertilizantes Heringer, empresa com unidade em Viana, no Espírito Santo, têm questionado o valor das ações da companhia — que deve deixar a bolsa de valores, tornando-se, outra vez, uma empresa de capital fechado. Às 11h30 desta sexta-feira (23), estavam cotadas a R$ 14,26, e, segundo informações do colunista Mauro Zafalon, da Folha de S. Paulo, para fechar o capital, a EuroChem estaria propondo pagamentos de R$ 15 à vista ou R$ 19,96 a prazo.
O valor proposto pelos acionistas, entretanto, seria pelo menos dez vezes o Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa, um valor próximo a R$ 140.
A empresa está em recuperação judicial desde 2019. No início de 2022, a Heringer fechou um acordo para venda de seu controle acionário à companhia suíça EuroChem, líder mundial em fertilizantes, em um negócio avaliado em mais de R$ 554,6 milhões.
O fechamento da aquisição da Heringer pela Eurochem ocorreu no final do mês de março, mas, há vários meses, o valor das ações da companhia tem sido alvo de discussão e investigação. No primeiro semestre de 2021, os papeis chegaram a acumular alta de mais de 800% antes de começarem a decair.
Em comunicado de fato relevante a Heringer informou que recebeu de determinados acionistas solicitação para convocação de uma assembleia geral especial para discutir a possibilidade de reavaliar o valor das ações emitidas pela companhia — embora não confirme os valores.
"Nesse sentido, em se confirmando a convocação da AGESP e a respectiva aprovação de nova avaliação, a Ofertante (EuroChem) ressaltou novamente à Companhia (Heringer) que analisará a conveniência de seguir (ou não) com uma oferta para (i) cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria "A" perante a CVM e (ii) saída do segmento especial de negociação da B3 denominado Novo Mercado a depender do resultado de tal nova avaliação, na forma das normas aplicáveis", diz o texto mais recente.