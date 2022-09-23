Investidores reclamam de valor que Heringer quer pagar ao recomprar ações

O valor proposto pelos acionistas, entretanto, seria pelo menos dez vezes o Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa, um valor próximo a R$ 140 .

Em comunicado de fato relevante a Heringer informou que recebeu de determinados acionistas solicitação para convocação de uma assembleia geral especial para discutir a possibilidade de reavaliar o valor das ações emitidas pela companhia — embora não confirme os valores.

"Nesse sentido, em se confirmando a convocação da AGESP e a respectiva aprovação de nova avaliação, a Ofertante (EuroChem) ressaltou novamente à Companhia (Heringer) que analisará a conveniência de seguir (ou não) com uma oferta para (i) cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria "A" perante a CVM e (ii) saída do segmento especial de negociação da B3 denominado Novo Mercado a depender do resultado de tal nova avaliação, na forma das normas aplicáveis", diz o texto mais recente.