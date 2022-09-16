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Transição verde

ArcelorMittal Tubarão começa a usar gás natural no 3° alto-forno

ES Gás vai fornecer por dia 250 mil metros cúbicos de combustível por dia. Com isso, empresa, localizada entre Serra e Vitória, vai reduzir o uso do carvão mineral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2022 às 09:40

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 09:40

Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal
Vista aérea da planta de Tubarão, entre Serra e Vitória, da ArcelorMittal Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação
O terceiro alto-forno da ArcelorMittal Tubarão, siderúrgica entre Serra e Vitória, começa a usar neste mês o gás natural para a produção de aço.
O combustível será fornecido pela ES Gás, conforme adiantou o colunista de Economia de A Gazeta, Abdo Filho. Serão fornecidos 250 mil m³/dia, de acordo com a indústria. 
A mudança tem como finalidade a redução do uso de materiais que liberam gás carbônico. A empresa tem como meta até 2050 ser uma indústria de carbono zero. Até agora, o principal combustível é o carvão mineral.

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“Esse terceiro alto-forno da usina, inaugurado em 2007, já é adaptado para receber esse tipo de combustível. A nossa expectativa, agora, é adaptarmos os dois outros equipamentos para, assim que possível, também fazerem a transição energética”, afirmou Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aço Planos América Latina. Juntos, os três altos-fornos representam a maior produção de aço das Américas, responsáveis pela produção de 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano.
Para o diretor de Operações da ES Gás, Antonio Fernando Cesar Filho, “o contrato é de extrema relevância, pois demonstra que a Companhia está apta a atender com agilidade e qualidade às demandas de clientes industriais, como fez com a ArcelorMittal Tubarão". Ele acrescenta que quando houver a conversão dos outros dois alto-fornos chegarão até Tubarão 1.500.000 m³/dia de gás natural por dia.
O diretor-presidente da ES Gás, Heber Resende, reforça a relevância deste atendimento. “A ES Gás está atenta às necessidades dos clientes em relação a esta fonte energética, ciente do quanto esta oferta é importante na atração de novos investimentos ao Estado ou ampliação dos já existentes. Estamos aptos a prover os empreendimentos com gás natural, ajudando o Espírito Santo a se tornar um destino preferencial para investidores, ao mesmo tempo em que é ampliada a geração de emprego e renda”, diz.

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Responsável por regular e fiscalizar, entre outros, os serviços envolvendo gás natural no Estado, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) avalia como positivo o novo contrato.
“A aprovação do contrato pela ARSP viabiliza a realização dos testes voltados para redução do uso de carvão, cujo projeto tem alinhamento com o plano estadual de descarbonização, além de fomentar o mercado de gás do Estado, trazendo benefícios para a população capixaba”, afirma Joana Magella, diretora-presidente da ARSP.
Com informações da ArcelorMittal Tubarão

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