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Sustentabilidade

Energia solar: EDP procura áreas para fazer cinco usinas no Norte do ES

A multinacional portuguesa está investindo pesado na geração de energia limpa. A empresa busca oportunidades também na geração de energia eólica

Públicado em 

10 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Energia Solar
Fazendas de energia solar ganham cada vez mais espaço no país  Crédito: iStok
A EDP Smart, braço da multinacional que investe em soluções em energia, estuda os locais e desenvolve os projetos para a construção de cinco novas usinas solares no Espírito Santo. Com elas, a capacidade de geração chegará a 25,7 MegaWhatt-pico (medida de potência energética associada a células fotovoltaicas) no Estado. O investimento alcança R$ 155 milhões.
Ao todo, serão sete as usinas fotovoltaicas a serem entregues pela EDP no Norte do Espírito Santo até o final de 2023. As outras duas, uma em Mucurici e outra em Pinheiros, já estão em obras. As duas, um investimento de R$ 45 milhões, gerarão 9,2 MWp. Somados os investimentos em análise e os em andamento, o aporte total é de R$ 200 milhões. O Norte do Espírito Santo é um dos melhores locais do país em incidência solar, portanto, é uma ótima região para a instalação desse tipo de usina.
Em sua estratégia global, a EDP já deixou claro que vai priorizar o investimento em energias renováveis. No último dia 30, a companhia anunciou a venda da usina de Mascarenhas, em Baixo Guandu, por R$ 1,2 bi. O objetivo é financiar o plano global da empresa de investir cada vez mais forte em energias limpas e renováveis, destacadamente solar e, no futuro, eólica. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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