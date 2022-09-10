Energia solar: EDP procura áreas para fazer cinco usinas no Norte do ES

A EDP
Smart, braço da multinacional que investe em soluções em energia, estuda os locais e desenvolve os projetos para a construção de cinco novas usinas solares no Espírito Santo. Com elas, a capacidade de geração chegará a 25,7 MegaWhatt-pico (medida de potência energética associada a células fotovoltaicas) no Estado. O investimento alcança R$ 155 milhões.
Ao todo, serão sete as usinas fotovoltaicas a serem entregues pela EDP
no Norte do Espírito Santo até o final de 2023. As outras duas, uma em Mucurici e outra em Pinheiros, já estão em obras. As duas, um investimento de R$ 45 milhões, gerarão 9,2 MWp. Somados os investimentos em análise e os em andamento, o aporte total é de R$ 200 milhões.
O Norte do Espírito Santo é um dos melhores locais do país em incidência solar, portanto, é uma ótima região para a instalação desse tipo de usina.
Em sua estratégia global, a EDP
já deixou claro que vai priorizar o investimento em energias renováveis. No último dia 30, a companhia anunciou a venda da usina de Mascarenhas, em Baixo Guandu, por R$ 1,2 bi. O objetivo é financiar o plano global da empresa de investir cada vez mais forte em energias limpas e renováveis, destacadamente solar e, no futuro, eólica.