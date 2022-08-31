EDP vende 2ª maior hidrelétrica do ES por R$ 1,2 bilhão

A EDP Brasil comunicou ao mercado, na terça-feira (30), a venda da usina de Mascarenhas (Energest), a segunda maior hidrelétrica do Espírito Santo, por R$ 1,2 bilhão. A compradora foi a multinacional inglesa VH GSEO UK Holdings Limited, uma subsidiária da Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities, (GSEO).
O valor total da transação estimado é de R$ 1.225 bi. Segundo o comunicado, o pagamento será divido em R$ 800 milhões a serem pagos no fechamento do negócio e o restante a ser acertado conforme condicionantes estabelecidas no processo de renovação da concessão da usina. O documento ainda diz que a operação e o preço estão sujeitos à verificação de condições precedentes e ajustes usuais a este tipo de transação.
O comunicado pode ser lido na íntegra, clicando no documento abaixo.
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EDP conclui venda da UHE Mascarenhas (“Energest”)
Comunicado ao mercado referente à venda da usina de Mascarenhas, divulgado no dia 30 de agosto de 2022
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A usina, que entrou em operação em meados da década de 1970, tem capacidade instalada de 198 megawatts. A barragem fica no Rio Doce, em Baixo Guandu, noroeste capixaba. Trata-se da segunda maior hidrelétrica do Estado, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), perdendo apenas para UHE Aimorés (330 MW), situada em Aimorés, cidade que faz a divisa de Minas com o Espírito Santo.
Em junho de 2022 possuía um patrimônio líquido de R$ 263,5 milhões e gerou lucro antes dos impostos (EBITDA) de R$ 176,5 milhões nos últimos 12 meses.
VENDA ERA ESPERADA DESDE ABRIL DE 2021
Segundo reportagem publicada em A Gazeta em abril do ano passado, a venda faz parte dos planos da empresa de ampliação dos investimentos em energia solar.
EDP vende segunda maior hidrelétrica do ES por 1,2 bilhão de reais