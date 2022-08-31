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Área energética

EDP vende 2ª maior hidrelétrica do ES por R$ 1,2 bilhão

Usina de Mascarenhas foi vendida para multinacional inglesa. A barragem fica no Rio Doce, em Baixo Guandu, noroeste capixaba
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

31 ago 2022 às 10:18

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 10:18

A Usina Mascarenhas, em Baixo Guandu
A Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu, controlada pela EDP Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
A EDP Brasil comunicou ao mercado, na terça-feira (30), a venda da usina de Mascarenhas (Energest), a segunda maior hidrelétrica do Espírito Santo, por R$ 1,2 bilhão. A compradora foi a multinacional inglesa VH GSEO UK Holdings Limited, uma subsidiária da Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities, (GSEO).
O valor total da transação estimado é de R$ 1.225 bi. Segundo o comunicado, o pagamento será divido em R$ 800 milhões a serem pagos no fechamento do negócio e o restante a ser acertado conforme condicionantes estabelecidas no processo de renovação da concessão da usina. O documento ainda diz que a operação e o preço estão sujeitos à verificação de condições precedentes e ajustes usuais a este tipo de transação.
O comunicado pode ser lido na íntegra, clicando no documento abaixo.

Arquivos & Anexos

EDP conclui venda da UHE Mascarenhas (“Energest”)

Comunicado ao mercado referente à venda da usina de Mascarenhas, divulgado no dia 30 de agosto de 2022
Tamanho do arquivo: 123kb
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A usina, que entrou em operação em meados da década de 1970, tem capacidade instalada de 198 megawatts. A barragem fica no Rio Doce, em Baixo Guandu, noroeste capixaba. Trata-se da segunda maior hidrelétrica do Estado, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), perdendo apenas para UHE Aimorés (330 MW), situada em Aimorés, cidade que faz a divisa de  Minas com o Espírito Santo.
Em junho de 2022 possuía um patrimônio líquido de R$ 263,5 milhões e gerou lucro antes dos impostos (EBITDA) de R$ 176,5 milhões nos últimos 12 meses.

VENDA ERA ESPERADA DESDE ABRIL DE 2021

Segundo reportagem publicada em A Gazeta em abril do ano passado, a venda faz parte dos planos da empresa de ampliação dos investimentos em energia solar. 
Vale lembrar que a UHE Mascarenhas e a EDP Espírito Santo, apesar de atreladas à EDP Brasil, são empresas distintas – uma com atuação no segmento de geração de energia e a outra no segmento distribuição – e que a negociação da primeira não traria quaisquer impactos aos consumidores capixabas.
EDP vende segunda maior hidrelétrica do ES por 1,2 bilhão de reais

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