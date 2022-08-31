EDP vende 2ª maior hidrelétrica do ES por R$ 1,2 bilhão

O valor total da transação estimado é de R$ 1.225 bi. Segundo o comunicado, o pagamento será divido em R$ 800 milhões a serem pagos no fechamento do negócio e o restante a ser acertado conforme condicionantes estabelecidas no processo de renovação da concessão da usina. O documento ainda diz que a operação e o preço estão sujeitos à verificação de condições precedentes e ajustes usuais a este tipo de transação.