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Energia solar é aliada na redução de custos no campo

Propriedades rurais têm aderido à alternativa sustentável e alcançado um retorno satisfatório, segundo sócio da VP Solar
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 16:30

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 16:30

Branded - Energia solar é aliada na redução de custos no campo
Segundo a Aneel, existem 75,8 mil sistemas fotovoltaicos na área rural Crédito: VP Solar/Divulgação
Como uma forma de reduzir os custos da produção, propriedades rurais têm buscado, cada vez mais, investir em energia solar por meio da instalação de placas fotovoltaicas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), esse setor é responsável hoje por 13,7% da potência instalada no Brasil, totalizando mais de 75,8 mil sistemas fotovoltaicos instalados e 109,1 mil unidades consumidoras (UC) que recebem os créditos de energia gerada.
Essa realidade se reflete também no campo, no Espírito Santo. Segundo o sócio e projetista da VP Solar, Pedro Henrique Lopes, a procura tem sido grande, principalmente por ser um investimento com retorno garantido, condições de pagamento facilitadas e linhas de crédito específicas, com juros baixos.
A empresa, segundo ele, já realizou a instalação de mais de 10 mil módulos na zonal rural da Região Serrana do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Brejetuba, Itarana, Itaguaçu, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, entre outros.
“A energia elétrica é um dos maiores gastos para o produtor, e a economia na conta de luz com a instalação dos painéis fotovoltaicos pode chegar a 95%. Esse é, com certeza, um dos principais motivos que desperta o interesse desses consumidores, de instalar um sistema de geração de energia solar e reduzir os gastos da produção durante toda a vida útil do sistema”, conta.
Branded - Energia solar é aliada na redução de custos no campo
Na zona rural, a preferência é de instalar os painéis fotovoltaicos no solo Crédito: VP Solar/Divulgação
A busca tem sido tão grande que, segundo a Aneel, a potência instalada nas propriedades rurais em todo o país aumentou cerca de 75%, de janeiro a abril deste ano: passou de cerca de 208 MW de potência instalada para cerca de 819 MW. “A procura tem vindo, principalmente, pelo médio e pequeno produtor, das mais diversas culturas, como café, inhame, banana, granjeiros, hortaliças, abatedouros, entre outros”, conta Lopes.

INSTALAÇÃO E VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR

A instalação de um sistema de geração de energia solar é feita de forma simples, como adianta o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio. “As diferenças e particularidades que uma instalação na zona rural pode apresentar são mínimas quando comparadas com uma instalação na zona urbana. Tudo se resume a questões técnicas de tensão e rede, mas que não causam qualquer prejuízo ao desempenho da usina”, avalia.
Ele conta que, diferente do meio urbano, onde a maioria dos sistemas é instalada nos telhados das edificações, na zona rural a preferência é de se instalar no solo, tanto pela facilidade de manutenção e limpeza quanto pela área disponível. “Mas essa decisão fica sempre a critério do cliente”, observa.
Assim como os sistemas instalados no meio urbano, a economia é uma das principais vantagens, mas há também a questão da durabilidade mínima de 25 anos do conjunto e o retorno do investimento, que se dá com até seis anos de uso.
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Produtor rural consegue economizar até 95% do valor da conta de energia com a instalação dos painéis fotovoltaicos Crédito: VP Solar/Divulgação
“Em alguns casos, ainda existe a possibilidade do produtor rural poder gerar a energia no campo, abater todo o seu consumo com ela e, ainda, usar o excedente para abater do consumo de suas propriedades urbanas ou da própria casa no campo”, conta Allazio.
Ele ainda afirma que o retorno da utilização do sistema de energia fotovoltaica no campo tem sido muito satisfatório. Um dos destaques é que, por ser zona rural, há a isenção de algumas taxas, como a de iluminação pública. Com isso, a fatura de energia chega apenas com o valor mínimo, que é a taxa de disponibilidade.
“Isso tem acontecido com alguns dos nossos clientes. A preferência deles, se o objetivo for aumentar a produção de energia solar, é instalar na propriedade por conta da condição facilitada de aprovação do projeto, o que torna mais fácil e rápido para solicitar a ampliação”, diz.

SAIBA MAIS

Branded - Energia solar pode ajudar a economizar até 95% na conta de luz
A economia com a energia solar é imediata, logo após a instalação do equipamento Crédito: VP Solar/Divulgação
  • Sobre a VP Solar: a empresa já conta com mais de 10 mil módulos na zona rural da Região Serrana do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Brejetuba, Itarana, Itaguaçu, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, entre outros. A empresa também é adepta a linhas de financiamento para o produtor rural como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).
  • Site: www.vpsolar.com.br
  • Contato: (27) 99847-0736 / (27)3209-4258 / [email protected]
  • Instagram: @vpsolar.eng

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