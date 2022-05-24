Energia solar pode ajudar a economizar até 95% na conta de luz

A economia com a energia solar é imediata, logo após a instalação do equipamento Crédito: VP Solar/Divulgação

O fim da bandeira vermelha por conta da escassez hídrica pode dar um alívio para o bolso com relação à conta de luz, mas há a expectativa de novos reajustes na tarifa de energia elétrica para este ano. Com isso, a busca por alternativas para economizar no final do mês com essa despesa tem impulsionado cada vez mais o mercado de energia solar.

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostraram que em março deste ano, a capacidade instalada de energia fotovoltaica chegou a 14 gigawats (GW), potência equivalente à usina de Itaipu. Esses dados levaram em conta parques centralizados e a geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Sócio e projetista da VP Solar, Pedro Henrique Lopes: "A energia solar hoje é uma grande aliada na hora de economizar com a conta de luz" Crédito: VP Solar/Divulgação

Essa energia gerada, inclusive, tem a perspectiva de que até setembro seja a potência dos sistemas instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos de casas, comércios e indústrias, excluindo os parques centralizados. Ou seja, a energia solar deixa de ser algo restrito a indústrias ou mesmo zonas rurais e tem se tornado um item cada vez mais presente em pequenos comércios e casas.

O interesse cada vez maior por essa fonte de geração de energia está no valor economizado, que pode chegar a até 95% do valor da conta de luz, segundo o sócio e projetista da VP Solar, Pedro Henrique Lopes.

“A energia solar hoje é uma grande aliada na hora de economizar com a conta de luz. Isso porque a economia é imediata, logo após a instalação do equipamento, e pode chegar a até 95%”, afirma.

Ao optar pela energia solar para gerar eletricidade, é preciso realizar a instalação de placas fotovoltaicas no imóvel, que pode ser residencial ou comercial.

“Com uma vida útil de cerca de 25 anos, o sistema de geração de energia solar é de baixa manutenção, é ecologicamente correto e reciclável”, observa Lopes.

COMO FUNCIONA?

O inversor faz a conversão de energia gerada em corrente alternada Crédito: VP Solar/Divulgação

O sistema de produção de energia elétrica funciona com a instalação de placas voltaicas no alto de uma edificação (pode ser residencial, comercial ou mesmo industrial). Elas captam a radiação do sol e geram energia, que é enviada para o inversor, um aparelho que faz a conversão de energia gerada em corrente alternada.

A energia gerada pelas placas fotovoltaicas instaladas abastece a residência instantaneamente e o excedente segue para a rede da concessionária, onde será transformada em créditos e abatida na conta no final do mês.

“Dependendo da quantidade consumida, o proprietário paga apenas a taxa mínima de distribuição ou tarifa de disponibilidade do serviço”, explica o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

Dessa forma, a residência não fica “refém” das altas tarifas na conta de energia, principalmente em períodos em que há taxas extras, como a bandeira vermelha, em períodos de escassez hídrica.

Placas fotovoltaicas ocupam pouco espaço no imóvel e custo da instalação pode se pagar de três a cinco anos Crédito: VP Solar/Divulgação

A energia solar também tem como vantagem o fator ecológico, já que ela é uma fonte renovável de produção de energia e sustentável, uma vez que os equipamentos podem ser reciclados, evitando o descarte de forma errada no meio ambiente.

Além disso, as placas solares ocupam pouco espaço no imóvel e podem ser usadas em áreas isoladas da rede elétrica.

O custo de manutenção é também outra vantagem, já que segundo Vinicius Allazio, o sistema tem uma vida útil com produção total de 25 anos (após esse período, as placas começam a perder um percentual mínimo do seu desempenho) e o custo da instalação pode se pagar de três a cinco anos.

“Por se tratar de uma despesa contínua, a instalação não é muito cara, levando em conta que a pessoa pode trocar a conta de luz pela parcela do financiamento do sistema”, ressalta.

SAIBA MAIS

Dependendo da quantidade consumida, o proprietário paga apenas a taxa mínima Crédito: VP Solar/Divulgação