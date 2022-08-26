Estudo bancado por europeus revela potencial eólico surpreendente no ES

Torres de geração de energia eólica no mar Crédito: Pexels

O resultado é uma expansão exponencial do potencial identificado no Espírito Santo: muito superior ao identificado há 13 anos, que era de 4,7 gigawatts (GW) por ano. O potencial eólico identificado no Estado supera os 140 mil gigawatts de capacidade de geração anual.

O que explica uma diferença tão grande? Novas tecnologias de medição, novas tecnologias de geração e mais áreas mapeadas. Na avaliação de quem acompanhou de perto a produção do documento e que sabe bem o que pode vir a partir da publicação do material, o resultado foi além do esperado, revelando um grande potencial de geração de energia limpa e atração de grandes investimentos.

A região Sul do Estado é uma grande aposta para a geração de energia eólica no mar. O Estado possui quatro projetos de complexos eólicos offshore com processo de licenciamento ambiental aberto no Ibama. O aporte é na casa de bilhões de dólares. O problema é que o Ibama sinalizou que não vai conceder nenhuma licença antes que as regras do jogo estejam estabelecidas. O governo federal ficou de definir como será feita a cessão de uso do espelho d'água até dezembro. É o que os investidores esperam.

Os empreendedores que já apresentaram os projetos no Espírito Santo e agora aguardam uma definição por parte do governo federal são: Votu Winds, Geradora Eólica Brigadeiro II, Bluefloat Energy do Brasil e Shell.