Espírito Santo tem a maior valorização de metro quadrado do país

Os dados fazem parte do Senior Index, relatório da Senior Sistemas que acompanha indicadores do mercado da construção civil em todo o país. Os números levam em conta uma amostragem com quase 200 empresas do setor, que tocam empreendimentos de todos os padrões.

“O setor da construção já vem sentindo, há mais de 24 meses consecutivos, as altas dos insumos. Esses valores contribuem para deixar o custo da construção em um patamar elevado. No ano passado, houve como amenizar esses índices em virtude de um cenário de taxas de juros baixas, situação que não é a mesma, logo, esses custos maiores acabam migrando para o VGV (valor geral de venda) e, por consequência, para o valor do metro quadrado”, explica o Head de Construção da Senior, Cleber Francischini.