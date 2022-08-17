Marca Ambiental avança pelo Nordeste e vai investir de R$ 50 milhões

A companhia possui, hoje, quatro aterros sanitários, também chamados de centro de valorização de resíduos. A intenção é construir mais quatro: Teixeira de Freitas (BA), São João del-Rei (MG), Governador Valadares (MG) e Senhor do Bonfim (BA). Outros dois, de menor porte, também estão no planejamento: Simões Filho (BA) e Paulista (PE).

"O Nordeste possui o maior déficit de gestão de resíduos do país. É um local que ainda convive com lixões, tem uma forte demanda por mais investimentos", assinala Gustavo Ribeiro, diretor da Marca.

Em sua área em Cariacica - são mais de 3 milhões de m2 -, estão sendo feitos investimentos na produção de energia elétrica a partir do metano liberado pelos resíduos, em uma unidade de biometano (que é um equivalente do gás natural) e em uma usina de reciclagem. Todo este pacote está dentro do aporte de R$ 50 milhões. A intenção da companhia é estar pronta para entrar forte no mercado de crédito de carbono, cada vez mais maduro no Brasil e no mundo.