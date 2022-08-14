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Desastre ambiental

Prefeito de Linhares reclama de lentidão da Fundação Renova

Bruno Marianelli afirma que são projetos mojoritariamente da área de saneamento que, somados, chegam a um investimento de R$ 40 milhões

Públicado em 

14 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Matéria 2: Estação de Tratamento de Esgoto e Saneamento na Vila Bagueira, em Linhares (ES). Fundação Renova. Foto para conteúdo de marca.
Estação de Tratamento de Esgoto e Saneamento na Vila Bagueira, em Linhares (ES) Crédito: Fundação Renova/Divulgação
O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, anda reclamando da lentidão da Fundação Renova - entidade criada para comandar a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão - na liberação de recursos. Segundo ele, o município possui projetos da ordem de R$ 40 milhões que não conseguem sair do papel.
"São projetos fundamentalmente da área de saneamento que a gente não consegue colocar de pé. O material está pronto e apresentado desde 2019, mas não anda. São projetos de prateleira, sem nenhuma novidade ou inovação, mas está difícil de andar. Já fizemos diversos contatos, a única resposta é que o material está sendo analisado", queixa-se o mandatário.
Segundo ele, o grosso do dinheiro vai para a obras de saneamento de seis localidades (Regência, Povoação, Chapadão das Plaminhas, Humaitá, São Rafael e Japira) e para dobrar a capacidade da estação de tratamento de esgoto do bairro Aviso. "Muita burocracia, está difícil".
Marianelli explica que os investimentos fazem parte do acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento de Fundão  - única barragem da Samarco que tem a Vale e a BHP Billiton como sócios - , em novembro de 2015. Ele afirma que, até agora, só vieram R$ 3 milhões, desta parte da reparação, para Linhares.
Procurada, a Renova informou que "atualmente, há oito obras do município de Linhares aprovadas pelo CIF (Comité Interfederativo), no valor de mais de R$ 35,2 milhões. Dessas, duas obras de sistema de esgotamento sanitário nas localidades de Baixo Quartel e Vila Bagueira foram concluídas em dezembro de 2021, totalizando mais de R$ 4,9 milhões. Outras quatro obras de esgotamento sanitário estão em fase de adequação de projeto pelo município e duas estão em fase de elaboração do estudo de concepção também pelo município".
A nota segue: "As ações do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos são executadas pelos municípios, que elaboram os projetos e licitam as obras. O Bandes atua como agente financeiro na aprovação do projeto e medições das obras para liberação dos recursos. A Fundação Renova disponibiliza os recursos financeiros e apoio técnico para auxiliar o município em todas as fases, desde a elaboração dos editais de licitação até a prestação de contas dos serviços".

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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