Prefeito de Linhares reclama de lentidão da Fundação Renova

Estação de Tratamento de Esgoto e Saneamento na Vila Bagueira, em Linhares (ES) Crédito: Fundação Renova/Divulgação

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, anda reclamando da lentidão da Fundação Renova - entidade criada para comandar a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão - na liberação de recursos. Segundo ele, o município possui projetos da ordem de R$ 40 milhões que não conseguem sair do papel.

"São projetos fundamentalmente da área de saneamento que a gente não consegue colocar de pé. O material está pronto e apresentado desde 2019, mas não anda. São projetos de prateleira, sem nenhuma novidade ou inovação, mas está difícil de andar. Já fizemos diversos contatos, a única resposta é que o material está sendo analisado", queixa-se o mandatário.

Segundo ele, o grosso do dinheiro vai para a obras de saneamento de seis localidades (Regência, Povoação, Chapadão das Plaminhas, Humaitá, São Rafael e Japira) e para dobrar a capacidade da estação de tratamento de esgoto do bairro Aviso. "Muita burocracia, está difícil".

Marianelli explica que os investimentos fazem parte do acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento de Fundão - única barragem da Samarco que tem a Vale e a BHP Billiton como sócios - , em novembro de 2015. Ele afirma que, até agora, só vieram R$ 3 milhões, desta parte da reparação, para Linhares.

Procurada, a Renova informou que "atualmente, há oito obras do município de Linhares aprovadas pelo CIF (Comité Interfederativo), no valor de mais de R$ 35,2 milhões. Dessas, duas obras de sistema de esgotamento sanitário nas localidades de Baixo Quartel e Vila Bagueira foram concluídas em dezembro de 2021, totalizando mais de R$ 4,9 milhões. Outras quatro obras de esgotamento sanitário estão em fase de adequação de projeto pelo município e duas estão em fase de elaboração do estudo de concepção também pelo município".