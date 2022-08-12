Donos da Marca Ambiental ampliam os negócios e investem em logística

O Grupo Evolve, dono da Marca Ambiental (maior empresa do Espírito Santo em soluções para resíduos), está diversificando os negócios e passou a investir forte em armazéns para logística
. O primeiro aporte foi na operação da antiga área da Tangará Foods, na Darly Santos, em Vila Velha. São 30 mil m2 de galpão - sendo 10 mil m2 de armazém refrigerado, uma das maiores e melhores opções do país. O investimento na modernização do espaço foi de R$ 8 milhões, a ocupação está em 80%.
O maior aporte desta primeira rodada de investimentos, R$ 60 milhões, será feito em uma área de 104 mil m2, ao lado da sede da Marca Ambiental, no Contorno, em Cariacica. Lá já está sendo construído um galpão de 30 mil m2, de padrão internacional - docas, 14 metros de altura e opção de climatização.