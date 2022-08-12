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Novos negócios

Donos da Marca Ambiental ampliam os negócios e investem em logística

Grupo Evolve, proprietário da Marca Ambiental, assumiu o controle do espaço onde funcionou a Tangará Foods, em VV, e está com dois novos investimentos em andamento

Públicado em 

12 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro logístico na Serra
Centro logístico da Serra: proporietários da Marca Ambiental entram em mercado aquecido no ES Crédito: Abdo Filho
O Grupo Evolve, dono da Marca Ambiental (maior empresa do Espírito Santo em soluções para resíduos), está diversificando os negócios e passou a investir forte em armazéns para logística. O primeiro aporte foi na operação da antiga área da Tangará Foods, na Darly Santos, em Vila Velha. São 30 mil m2 de galpão - sendo 10 mil m2 de armazém refrigerado, uma das maiores e melhores opções do país. O investimento na modernização do espaço foi de R$ 8 milhões, a ocupação está em 80%.
De olho na demanda que será criada pela expansão das atividades do Porto de Vitória, o grupo alugou uma área de 80 mil m2 ao lado do espaço já em operação. No local está sendo feito um galpão de 20 mil m2, um investimento de R$ 10 milhões. Mesmo ainda em obra, a procura pela área tem sido grande.
O maior aporte desta primeira rodada de investimentos, R$ 60 milhões, será feito em uma área de 104 mil m2, ao lado da sede da Marca Ambiental, no Contorno, em Cariacica. Lá já está sendo construído um galpão de 30 mil m2, de padrão internacional - docas, 14 metros de altura e opção de climatização.
"O Espírito Santo tem uma importante margem de crescimento nesta área. Nosso grupo observou boas oportunidades de investimento e resolveu diversificar. Estamos de olho em oportunidades e parcerias, vamos continuar investindo", explicou Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental e membro do conselho do Grupo Evolve.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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